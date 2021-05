"Venom 2": Fulminante Rückkehr von Woody Harrelson als Carnage

Nach seiner Mid-Credit-Szene in "Venom" wird Woody Harrelson in der Filmfortsetzung zurückkehren. Ein erster Trailer verspricht ein fulminantes Comeback.

US-Schauspieler Woody Harrelson (59, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") kehrt als Super-Bösewicht Carnage in "Venom 2" zurück. zu "Venom: Let There Be Carnage" wird seine Rückkehr bereits angekündigt. Das Serienmörder-Monster mit Superkräften könnte den ersten Bildern nach zu urteilen, ein aufregender Antagonist werden.

Carnages erster Auftritt in einem Film war eine Mid-Credit-Szene, in der Woody Harrelson einen Cameo-Auftritt in der Rolle des Super-Bösewichts hatte. Cletus "Carnage" Kasady ist im Marvel-Universum für gewöhnlich als Gegenspieler von Spider-Man konzipiert, war aber gleichzeitig auch immer wieder ein Feind von Venom (Tom Hardy, 41).

Neben Hardy sind Michelle Williams (40, "Manchester by the Sea") und Naomie Harris (44, "Moonlight") in den Hauptrollen zu sehen. Regie führte Andy Serkis (57, "Black Panther"). "Venom: Let There Be Carnage" soll am 21. Oktober 2021 in die deutschen Kinos kommen.