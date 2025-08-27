Venedig: Francis Ford Coppola überreicht Werner Herzog Ehrenlöwen

In Venedig ist der deutsche Ausnahmeregisseur Werner Herzog für sein Lebenswerk geehrt worden. "Wenn Werner Grenzen hat, dann weiß ich nicht, wo sie liegen", sagte Laudator Francis Ford Coppola beim Überreichen des Goldenen Löwen.

Zu Beginn der Internationalen Filmfestspiele von Venedig ist der legendäre deutsche Regisseur Werner Herzog (82) mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt Herzog, der für Filmklassiker wie "Fitzcarraldo" oder "Nosferatu - Phantom der Nacht" mit Klaus Kinski (1926-1991) bekannt ist, aus den Händen von niemand Geringeren als "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (86).

Coppola lobt Herzog-Filme als "einzigartig, sehr unterschiedlich und großartig"

Der große US-amerikanische Filmemacher hatte erst Anfang des Monats eine Herz-OP in Rom überstanden. Sein Auftritt in Venedig war nun der erste seit dem Eingriff. "Ich bin hier, um Werner Herzog zu loben, und es reicht nicht aus, Werner Herzog zu loben. Man muss die Tatsache feiern, dass jemand wie er überhaupt existieren kann", begann Coppola seine Rede, um hinzuzufügen, dass alle Werke Herzogs "einzigartig, sehr unterschiedlich und großartig" seien.

"Wenn Werner Grenzen hat, dann weiß ich nicht, wo sie liegen", sagte Coppola noch. Er hatte im Jahr 1992 selbst den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk in Venedig erhalten.

Werner Herzog über Coppola: "Er war großzügig"

Der so Gelobte wiederum sagte auf der Bühne, dass er Coppola schon seit einem halben Jahrhundert kennen würde. "Er war großzügig und lud mich ein, als ich kein Geld für ein Hotelzimmer hatte. Ich wohnte in seinem Haus in San Francisco und schrieb mein Drehbuch zu 'Fitzcarraldo'", enthüllte Herzog noch.

Neben dem deutschen Ausnahmeregisseur wird auch die US-amerikanische Schauspiellegende Kim Novak (92), unter anderem bekannt aus dem Hitchcock-Klassiker "Vertigo", in Venedig einen Ehrenlöwen erhalten.

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig laufen dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September. Stars wie George Clooney (64), Julia Roberts (57) oder Cate Blanchett (56) sind am ersten Tag bereits in der Lagunenstadt gesichtet worden. Eröffnet wurde das Festival am Abend mit "La Grazia", dem neuen Film von "La Grande Bellezza - Die große Schönheit"-Regisseur Paolo Sorrentino (55).