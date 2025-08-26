Venedig erlebt Starsturm: So glamourös starten die Filmfestspiele

Paolo Sorrentinos Film "La Grazia“ eröffnet des Festival, deutsches Kino spielt wie immer keine Rolle.

Fünfeinhalb Millionen haben oder nicht, das ist die Frage – für Venedig. Das ist die Summe in Euro, die die Stadt dadurch verdient hat, dass sie in der Altstadt jetzt konsequent Eintritt verlangt – von Tagestouristen zwischen April und Ende Juli: zehn Euro pro Person für Spontanbesuche, fünf Euro für Frühbucher. Und das immer nur, wenn keine Übernachtung gebucht ist, also um Tagestouristen zur Kasse zu bitten. Kontrolleure in Zivil geistern durch die Stadt und lassen sich auf Handys die Zahlungsnachweise zeigen.

Nach einer Versuchsphase ist jetzt klar: Es ändert sich dadurch nichts. Also gibt es neue Forderungen, wie von der "Händlervereinigung Markusplatz“: 100 Euro, um die "Arme-Schlucker-Touristen“ fernzuhalten. Und ab da wird klar – völlig abgesehen von der Erfahrung, dass man eine ganze Stadt kapern kann, wenn hier ein Milliardär Hochzeit feiert wie Jeff Bezos im Juni: Es geht um eine moralische Frage, ob man gesuchte schöne Orte der Welt nur noch für Reichere zugänglich machen darf oder ob das undemokratisch ist.

Denn seit rund 70 Jahren gibt es den Massentourismus über den Brenner. Und heute ist ein offizielles Armutskriterium, wenn man sich eine Woche Urlaub nicht mehr leisten kann, was an die Sommerloch-Geschichten erinnert, von Familien, die wie Prepper in den Keller ziehen, um der Umgebung zu suggerieren, man sei in die Ferien gefahren.

Ein gelangweilter Kontrolleur an einem Zugang nach Venedig, wo neuerdings Eintritt zu bezahlen ist. © IMAGO/Harald Dostal

Unübertroffenes Staraufgebot

Auch wenn der Lido während des Festivals überteuert ist, gilt hier der Eintrittszwang nicht. Denn dieser kleinstädtische Damm zwischen Lagune und Adria ist ohnehin nicht besonders touristisch, seit die Grandhotels dicht sind - das "Des Bains“ seit nun über 20 Jahren. Auch der orientalische Palast des "Excelsior“ hat nur während der Filmfestspiele Saison.

Aber was hier bei der 82. Filmbiennale an Staraufgebot aufkreuzen wird, ist bisher unübertroffen. Gleich morgen bringt Regisseur Noah Baumbach nicht nur seine Oscar-Frau Greta Gerwig mit, sondern auch noch George Clooney als alternden Schauspieler, der mit seinem Manager (Adam Sandler) eine Europareise als Selbsterfahrungstrip macht. Und die Italienerin Alba Rohrwacher im Cast von "Jay Kelly“ stellt die Verbindung zum Gastland her. Das darf sich heute Abend mit dem Oberflächen-Schönling Paolo Sorrentino zur Eröffnung präsentieren mit "La Grazia“.

Der geflügelte Markuslöwe, das Logo des Filmfestivals Venedig. © picture alliance / dpa

Der deutsche Film ist in diesem Jahr wieder komplett unsichtbar – im Wettbewerb um den Goldenen Löwen mit 21 Filmen und auch in der etwas exzentrischeren Nebenreihe Orizzonti. Und man fragt sich schon, wann die deutsche Filmlandschaft sich endlich zu schonungsloser Selbstanalyse aufrafft, woran es liegt, dass der deutsche Film international als so uninteressant gilt.

Gibt es denn gar keinen Lichtblick? Doch, aber der ist kein junges, vitales Lebenszeichen. Bei der Eröffnung mit Sorrentinos "La Grazia“ wird Werner Herzog auf der Bühne des Palazzo del Cinema stehen, weil er vor der Vorführung den goldenen Ehrenlöwen bekommt, und im Publikum wird Veronica Ferres sitzen, als Mitproduzentin seines neuen Films: "Ghost Elephants“ – ein Dokumentarfilm außer Konkurrenz.

Werner Herzog, Regisseur. © Fabian Sommer (dpa)

Weil diese Ehrung für das Lebenswerk gilt, hat Herzog (82) auch gleich betont: "Ich arbeite wie immer und drehe zur Zeit in Irland einen Langfilm, arbeite an einen Animationsfilm, der auf meinem Roman 'Welt im Zwielicht' basiert. Ich 'habe' und bin also noch nicht fertig!“ Und so passt der zweite Ehrenlöwe fürs Lebenswerk – aus Herzogs Sicht besser: die nochmal zehn Jahre ältere Kim Nowak bekommt ihn.

Das ältestes Filmfestival

Auch noch vor dem Wochenende ist der Oscar-Grieche Yorgos Lanthimos ("Poor Things“) wieder mit Emma Stone da für "Bugonia“, in dem zwei Verschwörungstheoretiker eine Managerin kidnappen. Und Julia Roberts wird – außer Konkurrenz im Uni-MeToo-Milieu-Film "After the Hunt“ von Luca Guadagnino - auch bald auf dem Roten Teppich sein neben Andrew Garfield (42). Jim Jarmusch bringt zum Wochenende noch Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett und Vicky Krieps mit. Guillermo del Toro hat für seinen "Frankenstein“ Oscar Isaac und Christoph Waltz an den Lido gebracht. Und diese Staraufzählung für die ersten Tage ist nicht einmal komplett.

Presse und große Teile der Politik sind sich einig, wem sie diese anhaltende Erfolgsphase des ältesten Filmfestivals (gegründet 1932) zu verdanken haben: dem künstlerischen Direktor Alberto Barbera, der das Festival seit 2012 leitet und schon einmal zuvor – um die Jahrtausendwende - kurz am Ruder war. Jetzt ist er 75 Jahre und darf jedenfalls noch ein weiteres Jahr die Filmbiennale leiten.

Die heute 92-jährige Kim Novak, 1958 der Star in Alfred Hitchcooks Psychothriller "Vertigo“, bekommt einen Ehrenlöwen. © picture alliance / dpa

Was dann kommen wird, ist unklar, weil es ja erklärtes Ziel der rechtsnationalen Regierung Meloni ist, alle Kulturinstitutionen dazu anzuhalten, die "nationale italienische Identität“ zu stärken. Im zweiten Jahr Meloni, in der letzten Biennale, war sogar leicht zu spüren, dass der filmenthusiastische Diplomat Barbera ein paar Zugeständnisse gemacht hatte: wie mit dem Eröffnungsfilm über einen "guten Faschisten“ und U-Bootkommandanten oder die Vorstellung der Serie "M“ über Mussolini auf dem Festival.

Nicht in die Politik einmischen

Von solchen Tendenzen ist jetzt nichts mehr im Programm zu spüren. Die fünf italienischen Beiträge im Wettbewerb sind alle unverdächtig - von Sorrentinos Eröffnung über einen Neapel-Dokumentarfilm von Gianfranco Rosi, der sich zuvor sehr menschlich mit dem Migrationsproblem auf Lampedusa ("Seefeuer“) beschäftigt hat, bishin zu Franco Maresco mit "Un film fatto per Bene“, der bisher dadaistisch und berlusconi-kritisch aufgefallen ist.

Alberto Barbera. © Ettore Ferrari (ANSA)

Nicht einmischen will sich die 82. Mostra del Cinema auch in den Gaza-Krieg durch Kommentare, aber ein "Ort der Offenheit für Diskussionen“ sein, was eine reine Leerformel ist. Dem Aufruf der Gruppe "Venice 4 Palestine“, am Roten Teppich Palästina-Fahnen zu schwenken und Gal Gadot und Gerald Butler (beide werden in der zweiten Woche erwartet) auszuschließen, weil sie "einseitig den Genozid in Gaza“ rechtfertigen würden, schließt sich das Festival jedenfalls nicht an. Am Samstag aber könnte die große, geplante propalästinensische Demonstration am Lido für Störungen sorgen.

Was den Ukraine-Krieg betrifft, hat Barbera nicht allzu viel zu befürchten, wenn er im Wettbewerb Olivier Assayas’ "Der Magier im Kreml“ zeigt. Hier kommt Wladimir Putin vor, gespielt von Jude Law. Erzählt wird die Entwicklung der Weltsicht des russischen Diktators aus der Sicht eines Beraters (Paul Dano). Mit Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin ist ja - trotz Spannungen in ihrem Ultra-Rechtsbündnis - eine überraschend ukraine-loyale Politikerin in Italien an der Macht.

Und provokativ "woke“ war Barbera - wie auch sein Kollege in Cannes, Thierry Fremaux - ohnehin nie. Die Wächterinnen der Geschlechts-Proporz-Quoten werden dann auch die Zahl sechs kritisch sehen: die Anzahl von Regisseurinnen im Wettbewerb der 21 Filme.

Am Lido geht es analog zu

Witzig ist in diesem Zusammenhang die offizielle Statistik, dass 1,38 Prozent aller eingereichten Filme von geschlechtlich nicht zuzuordnenden Regieführenden stammt. Bei den auf einer eigenen Insel gezeigten Werken der Sektion Virtual Reality und Immersiver Film rechnen sich 31 der Künstler dem männlichen Geschlecht zu, 34 dem weiblichen und immerhin 24 bezeichnen sich als genderfluid, nonbinär. Ob aber Filmereignisse mit VR-Brille oder anderen Realitätserweiterungen die Zukunft des Filmerlebnisses sein werden, wird sich erst in den kommenden Jahren herausstellen.

Wer Zuschauer in Räumen herumlaufen lässt, braucht ein Zigfaches des Platzes von Kinosälen. Und die technische Ausstattung ist viel aufwändiger. Andererseits darf man nicht vergessen, dass die Spieleindustrie bereits die Kinowelt umsatztechnisch komplett abgehängt hat: knapp 10 Milliarden Euro wurden mit Games allein in Deutschland im vergangenen Jahr umgesetzt, verglichen mit deutlich weniger als einer Milliarde bei den Kinokarten.

Fahnen am Palazzo del Cinema. © picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press

Dennoch geht es am Lido im Biennale-Fieber wieder sehr analog zu. Der Rote Teppich ist auf den letzten Metern gesäumt von öffentlich zugänglichen und überschaubaren Absperrungen. Klassische Pressekonferenzen werden abgehalten und der Druck auf die Eintrittskarten ist so hoch, dass es immer schon Sekunden nach der Freischaltung der Buchungsmöglichkeit im Internet keine Karten mehr gibt.

50 Euro würde eines der Gala-Tickets kosten, um zum Beispiel morgen mit George Clooney in der Sala Grande bei der Premiere von "Jay Kelly“ zu sitzen. Und wirklich: die Filmcrews sitzen mitten im Publikum in der ersten Balkonreihe komplett unabgeschirmt und nahbar.