"Twister"-Fortsetzung kommt 2024 in die Kinos

Ein Sturm ist im Anmarsch: Die "Twister"-Fortsetzung "Twisters" soll im Juli 2024 in die Kinos kommen. Alles, was man über das Sequel zum Kultfilm bisher weiß.

Helen Hunt und Bill Paxton 1996 in "Twister" - das Sequel kommt 2024 in die Kinos.

Es steht ein Veröffentlichungsdatum für "Twisters" fest, . Die Fortsetzung des 1996 erschienenen Actionfilms "Twister" soll am 19. Juli 2024 in die Kinos kommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Drehbuch stammt von Mark L. Smith (53), der schon "The Revenant" geschrieben hat. Als Produzent ist Frank Marshall (76) an Bord, der zuletzt "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" produzierte. Regie führt Lee Isaac Chung (44), bekannt für seine Arbeit an "Minari".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Tochter Harding übernimmt

Laut "Variety" beschreibt Universal den Film als "ein neues Kapitel des 1996 erschienenen Films". soll es in dem Film um die Tochter von Dr. Jo Harding (Helen Hunt, 59) und Bill Harding (Bill Paxton, 1995-2007) gehen, die dieselben Interessen in Stürme und Tornados verfolgt wie ihre Eltern. Im Originalfilm arbeiten die Hardings als Tornado-Jäger, die Wirbelstürmen folgen und diese erforschen.

Die damalige Hauptdarstellerin Hunt wollte lange selbst ein Sequel machen, wobei sie diesmal Regie führen wollte. Das Drehbuch hatte sie bereits geschrieben, konnte allerdings kein Studio davon überzeugen, wie sie 2021 in der Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (54) verriet.