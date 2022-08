Trotz Favoriten-Status: Idris Elba wird wohl nicht zu James Bond

Hollywood-Star Idris Elba hat ganz offenbar keine Lust darauf, zu James Bond zu werden. Aus dem Rennen um Daniel Craigs Nachfolge hat sich Elba nun einem Bericht zufolge selbst zurückgezogen - trotz Favoriten-Status.

Idris Elba im Juli 2021 in New York.

Seit Daniel Craigs (54) Abschiedsvorstellung als Spion im Geheimdienst Ihrer Majestät brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Fans in aller Welt fragen sich, welcher Darsteller wohl zum nächsten James Bond wird. Als einer der Favoriten auf Craigs Nachfolge galt bislang der Serien- und Filmstar Idris Elba (49, "Luther"). , dass sich Elba selbst aus dem Rennen um die Rolle genommen habe.

Demnach sei Elba angeblich freiwillig zurückgetreten, obwohl er für Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) der Wunschkandidat gewesen sein soll. Statt der Bond-Rolle wolle der 49-Jährige angeblich seine eigene, noch nicht in den Kinos etablierte Filmreihe aufbauen. "[Idris Elba] möchte etwas für sich selbst erschaffen", verriet eine nicht namentlich genannte Quelle dem britischen Blatt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Idris Elba berät Bond-Macher in Nachfolgefrage

Nach seinem Rücktritt habe der Star Bond-Produzentin Broccoli jedoch seine eigenen Kandidaten für die berühmte Doppel-Null-Nummer vorgeschlagen. Die bereits erwähnte anonyme Quelle verrät weiter, dass Elba "auf 'informelle' Weise" in den Entscheidungsprozess um die 007-Nachfolge eingebunden sei, da er schon seit geraumer Zeit mit den Produzenten im Gespräch stehe. Nach seinem Ausscheiden hat Broccoli der "Sun" zufolge auch erstmals eingeräumt, dass sich Elba überhaupt im Rennen befand.

Seit dem Erfolgsfilm "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" aus dem vergangenen Jahr ist die Bond-Rolle vakant. Immer wieder kursieren Namen populärer Darsteller für die Nachfolge von Daniel Craig. So seien nach Elbas Ausscheiden nun der Brite Henry Cavill (39, "The Witcher") und "Bridgerton"-Newcomer Regé-Jean Page (34) bei den Buchmachern auf der Insel die Favoriten auf die ikonische Rolle, wie "The Sun" schreibt.