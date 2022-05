"Tribute von Panem"-Prequel: Rachel Zegler spielt weibliche Hauptrolle

2023 soll das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" in die Kinos kommen - nun wurde bekannt, dass "West Side Story"-Star Rachel Zegler die weibliche Hauptrolle spielen wird.

Das "Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" ("Das Lied von Vogel und Schlange") hat seine Hauptdarstellerin gefunden: Rachel Zegler (21), bekannt aus Steven Spielbergs (75) "West Side Story".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bevor unter anderem der darüber berichtet hatte, dass Zegler für die Rolle der Lucy Gray Baird gecastet wurde, sorgte die Schauspielerin selbst für Spekulationen. Sie hatte am Sonntag verfasst, dessen Anfangsbuchstaben den Namen der Figur ergeben.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Mittlerweile hat sie die Nachricht mit zahlreichen Reposts bestätigt - , die sie in einem Restaurant am Telefon zeigen, während sie die Zusage bekommt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Darum geht es in "Das Lied von Vogel und Schlange"

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Suzanne Collins (59) aus dem Jahr 2020, das Jahrzehnte vor Katniss Everdeens Abenteuern in "Die Tribute von Panem" spielt - somit wird Jennifer Lawrence (31) nicht darin auftauchen. Stattdessen dreht sich die Vorgeschichte um Coriolanus Snow, einen ehrgeizigen Jungen, der schließlich zum tyrannischen Anführer des dystopischen Landes Panem wird. Der junge Snow soll von Tom Blyth (27) gespielt werden, wie kürzlich bekannt wurde. Snow wird auch Grays Mentor während der "Hungerspiele".

"Wenn Sie Suzannes Buch lesen, schimmern Lucy Grays emotionale Intelligenz, körperliche Beweglichkeit und ihre wilde, entschlossene Singstimme durch. Rachel verkörpert all diese Fähigkeiten - sie ist die perfekte Wahl für unsere Lucy Gray", sagte Nathan Kahane, Präsident der Lionsgate Motion Picture Group, in einer Erklärung. Die Buch-Adaption soll im November 2023 in die Kinos kommen.