Trailer zu "Die nackte Kanone": Liam Neeson in vollem Klamauk-Modus

Kann Action-Knurrer Liam Neeson auch klamaukig? Ein neuer Trailer zur "Die nackte Kanone"-Neuauflage beantwortet diese Frage auf eindeutige Weise.

"Seit wann müssen sich Cops an das halten, was im Gesetz steht?": Als bekannt wurde, dass Liam Neeson (73) in einer Neuauflage der Komödie "Die nackte Kanone" die Klamauk-Rolle von Leslie Nielsen (1926-2010) übernehmen wird, sorgte das zunächst für Stirnrunzeln. Doch der Star, der eigentlich am liebsten kernige Racheengel mimt, hat auch ein treffsicheres Gespür für Humor. , in dem er als Sohnemann von Chaos-Cop Frank Drebin für Recht und Unordnung sorgt.

Seinen Auftritt in mörderischer (und mörderisch knapper) Schulmädchen-Verkleidung hatte Anfang April dieses Jahres schon ein erster Teaser zu "Die nackte Kanone" gezeigt. Im neuen Trailer legt Neeson nun noch einmal gehörig nach und darf zunächst in bester "Taken"-Manier den bösen Buben an den Kragen gehen - einem von ihnen rupft er gar mit bloßer Muskelkraft beide Arme aus und drischt ihm damit in die Weichteile.

Pamela Anderson schrubbt Liam Neesons Backofen

Zugleich gewährt der neue Clip auch einen ausführlicheren Blick auf Pamela Andersons (57) Rolle. Eine Szene zwischen ihr und Neeson dürfte dabei besonders allen Fans von Mike Myers' (62) "Austin Powers" bekannt vorkommen - Stichwort: Backofen schrubben.

Anhänger beider Slapstick-Reihen bekommen einen guten Eindruck, worauf sie sich einstellen dürfen, wenn die Neuauflage von "Die nackte Kanone" am 31. Juli dieses Jahres ins Kino kommt. Ob diese Form der Filmkomödie - ganz unabhängig von Liam Neeson - heutzutage noch funktionieren kann, wird sich dann zeigen.

Regie führt Akiva Schaffer (47), unter anderem "Family Guy"-Schöpfer Seth MacFarlane (51) fungiert als Produzent. In weiteren Rollen sind neben Neeson und Anderson noch Paul Walter Hauser (38), Cody Rhodes (39), CCH Pounder (72), Danny Huston (63), Kevin Durand (51) und Liza Koshy (29) zu sehen.