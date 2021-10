Trailer zu "Bruised": Halle Berry wird zur knallharten MMA-Kämpferin

Netflix hat einen ersten Trailer zu Halle Berrys Regie-Debüt veröffentlicht, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. Der Clip zeigt Berry als taffe MMA-Kämpferin.

Mit "Bruised" feiert Halle Berry (55) ihr Regie-Debüt. Netflix hat nun zum Film veröffentlicht, der ab dem 24. November 2021 abrufbar sein wird. Die ersten Szenen machen bereits deutlich: Die Trainingseinheiten, die Berry mit UFC-Meisterin Valentina Shevchenko (33) für den Film hinter sich gebracht hat, haben sich gelohnt. Der Trailer zeigt die Schauspielerin als knallharte MMA-Kämpferin, die um ihr Comeback im Ring kämpft und dafür vor keinen Blessuren zurückschreckt.

"Bruised": Darum geht's

Der Film handelt von der in Ungnade gefallenen MMA-Kämpferin Jackie Justice. Am Tiefpunkt ihrer Karriere sieht sie sich auf einmal mit ihrem mittlerweile sechsjährigen Sohn Manny konfrontiert, den sie vor Jahren für den Kampfsport zurückgelassen hatte. Um ihn nicht noch einmal zu verlieren, muss sie wieder in den Ring steigen. Ihre Gegnerin: eins der wildesten Box-Sternchen der Szene. Auf die körperlich anspruchsvolle Rolle hatte sich Berry akribisch vorbereitet, wie sie vor und während dem Dreh mit Fitnessstudio-Besuchen und Trainingskämpfen auf Instagram zeigte. In weiteren Rollen sind unter anderem Adan Canto (39), Adriane Lenox (65), Sheila Atim (30) oder Valentina Shevchenko zu sehen. Das Drehbuch stammt von Michelle Rosenfarb.