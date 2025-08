Tom Holland gibt Einblicke in neuen "Spider-Man"-Dreh

Tom Holland gibt einen ersten Vorgeschmack auf sein viertes "Spider-Man"-Abenteuer: Der Schauspieler teilt Fotos vom Set - im brandneuen Kostüm. Gleichzeitig steht fest: Mark Ruffalo wird in "Spider-Man: Brand New Day" als Hulk zurückkehren.

So sieht Tom Holland im nächsten "Spider-Man"-Film nicht mehr aus.

Am Set von "Spider-Man: Brand New Day" meldet sich Tom Holland (28) von den Dreharbeiten zu seinem vierten Auftritt als Spinnenmann. postete der Schauspieler zwei Fotos im neuen Spider-Man-Kostüm - darauf steht er auf einem Panzer, am Rücken ist ein Stahlseil befestigt, das ihn für einen spektakulären Stunt durch die Luft fliegen lässt.

Tom Hollands Post vom Set folgt nur einen Tag, nachdem der offizielle X-Account der "Spider-Man"-Filme , in dem Spideys neues Outfit enthüllt wird. Darin läuft Holland in seinem neuen Look direkt auf die Kamera zu.

Das Spinnen-Emblem auf der Brust ist im neuen Kostüm deutlich größer als in Tom Hollands bisherigen "Spider-Man"-Filmen. Auch die blauen Partien an den Ärmeln sind auffälliger und nehmen mehr Raum ein als zuletzt.

Mark Ruffalo kehrt ins MCU zurück

Neben dem neuen Anzug sorgte vor allem eine Casting-News für Aufsehen unter den Marvel-Fans: Mark Ruffalo (57) kehrt als Hulk ins MCU zurück. Zuletzt war er 2022 in der Disney+-Serie "She-Hulk" in seiner grünen Rolle zu sehen.

Ein anderer Marvel-Held feiert mit "Spider-Man: Brand New Day" sein Leinwanddebüt innerhalb des MCU: Der von Jon Bernthal (48) verkörperte Punisher. Bernthal spielte den knallharten Verbrecherjäger zum ersten Mal 2016 in der Serie "Marvel's Daredevil". 2017 erschien mit "Marvel's The Punisher" seine eigene Serie.

Destin Daniel Cretton (46) führt Regie bei Tom Hollands viertem "Spider-Man"-Solo. Der durch "Shang-Chi" Marvel-erprobte Regisseur übernimmt von Jon Watts (44), der die ersten drei Holland-Filme inszenierte. "Spider-Man: Brand New Day" soll am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.