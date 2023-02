Til Schweiger zieht Rolle in neuer Hollywood-Produktion an Land

Til Schweiger schnuppert wieder einmal Hollywood-Luft. Der deutsche Schauspieler wird im neuen Film "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" von Guy Ritchie zu sehen sein. Auch Superstars wie Henry Cavill sind mit an Bord.

02. Februar 2023 - 17:01 Uhr | (amw/spot)

Til Schweiger dreht mit Henry Cavill einen Film. © imago/Future Image

Til Schweiger (59) hat eine neue Rolle in der Traumfabrik Hollywood an Land gezogen. Der deutsche Schauspieler wird im Kriegsfilm "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" von "Sherlock Holmes"-Regisseur Guy Ritchie (54) und "Top Gun: Maverick"-Produzent Jerry Bruckheimer (79) zu sehen sein. Henry Cavill ist ebenfalls dabei Welche Rolle Schweiger einnehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber, dass er an der Seite von Hollywoodstars wie Henry Cavill (39) und Eiza González (33) zu sehen sein wird. Ebenfalls mit an Bord sind Alan Ritchson (40), Henry Golding (35), Henry Zaga (29), Alex Pettyfer (32), Cary Elwes (60), Hero Fiennes Tiffin (25) und Babs Olusanmokun (38). Das Drehbuch von Paul Tamasy (58), Eric Johnson (43), Arash Amel (47) und Ritchie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des Kriegsberichterstatters und Militärhistorikers Damien Lewis.

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de Der starbesetzte neue Film dreht sich um eine reale britische Geheimdiensteinheit, die im Zweiten Weltkrieg hinter feindlichen Linien gegen die Nazis kämpfte. Gegründet wurde sie von Premierminister Winston Churchill (1874-1965). Die unkonventionellen Kampftechniken der Geheimtruppe gegen die Nazis trugen dazu bei, den Verlauf des Krieges zu verändern. Cavill wird den Anführer der geheimen Kampfeinheit verkörpern, während Co-Star González eine außergewöhnliche Agentin und Scharfschützin spielen soll, Die Dreharbeiten sollen noch im Februar in der Türkei beginnen. Wann der Film erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Für Til Schweiger ist es nicht der erste Hollywoodfilm. So war er schon in Quentin Tarantinos (59) "Inglourious Basterds" (2009), "Die drei Musketiere" (2011) oder "Atomic Blonde" (2017) zu sehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de