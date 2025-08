"The Social Network 2": Wird ein "Succession"-Star zu Mark Zuckerberg?

Für "The Social Network Part II" ist Jeremy Strong als Favorit für die Rolle des Mark Zuckerberg im Gespräch. Der "Succession"-Star könnte Jesse Eisenberg in der Rolle als Facebook-Gründer ablösen.

Für die Fortsetzung des Erfolgsfilms "The Social Network" steht Jeremy Strong (46) ganz oben auf der Wunschliste der Produzenten. Der "Succession"-Star soll die Rolle des Meta-Chefs und Facebook-Gründers Mark Zuckerberg (41) übernehmen, .

Bislang wurde noch kein offizielles Angebot unterbreitet, doch Strong, der in der Erfolgsserie "Succession" Kendall Roy verkörperte, gilt als klarer Favorit für die begehrte Rolle. Im ursprünglichen Film von 2010 hatte Jesse Eisenberg (41) den jungen Zuckerberg verkörpert und dafür eine Oscar-Nominierung erhalten.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Bereits im Juni , dass "The Social Network"-Drehbuchautor Aaron Sorkin (64) nicht nur das Skript für die Fortsetzung schreibt, sondern auch Regie führen wird. Im Original übernahm Regisseur David Fincher (62) die Aufgabe. Jahrelang hatte Sorkin nach dem passenden Ansatz für die Weitererzählung der Facebook-Geschichte gesucht. Beim zweiten Teil handelt es sich nicht um eine direkte Fortsetzung, sondern um ein eigenständiges Werk.

Kann neuer Film an Erfolg von Teil eins anknüpfen?

"The Social Network" über die Ursprünge der Social-Media-Plattform Facebook basierte auf dem Buch "Milliardär per Zufall" von Ben Mezrich (56) und wurde von Kinopublikum und Kritikern gefeiert. Der Streifen spielte weltweit etwa 226 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Er wurde außerdem für acht Oscars nominiert, darunter für den besten Film, und gewann damals drei der Goldjungen: Er wurde in den Kategorien "Bestes adaptiertes Drehbuch", "Beste Filmmusik" und "Bester Schnitt" ausgezeichnet.

Der neue Film soll nun auf den explosiven "Facebook Files" des "Wall Street Journal" von Reporter Jeff Horowitz basieren. Diese Artikelserie aus dem Oktober 2021 deckte die internen Machenschaften von Facebook auf und enthüllte die vielfältigen Schäden, die das soziale Netzwerk verursacht hat. Neben Strong sind wohl auch Jeremy Allen White (34) und Mikey Madison (26) . White soll den investigativen Journalisten Horowitz verkörpern, während Madison die Whistleblowerin spielen könnte, die hinter der brisanten Berichterstattung steckt.