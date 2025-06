"The Crown"-Star Dominic West in Scorpions-Film "Wind of Change" dabei

Auch die Geschichte der Scorpions wird als Film erzählt. Jetzt steht der namhafte Cast fest. "The Crown"-Star Dominic West führt ihn an.

Schon seit rund einem Jahr ist bekannt, dass die Band Scorpions ein Biopic erhält. Jetzt steht auch fest, wer die ikonischen deutschen Rocker spielen wird. Für "Wind Of Change", so der geplante Titel des Films, konnte unter anderem "The Crown"-Star Dominic West (55) verpflichtet werden.

Namhafter Besetzung für "Wind Of Change"

West ist für die Rolle von Doc McGhee vorgesehen, den Manager der Scorpions. Die Band selbst wird verkörpert von "The Last Kingdom"-Star Alexander Dreymon (42), der Gitarrist und Band-Gründer Rudolf Schenker (76) spielt, dem deutschen Schauspieler Ludwig Trepte ("Tatort", 37) als Frontmann Klaus Meine (77) sowie Ed Speleers ("Outlander", "You - Du wirst mich lieben", 37) als Gitarrist Matthias Jabs (69) und Luke Brandon Field ("Interview with the Vampire", 37) als Schlagzeuger Herman Rarebell (75). David Kross ("Kafka", 34) wird zudem die Figur Andrej spielen, einen Freund der Band, der auf der anderen Seite der Berliner Mauer im Gefängnis sitzt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Entstehungsgeschichte des größten Hits der Scorpions

Laut "Deadline" soll, wie der Filmtitel schon andeutet, die Entstehung der legendären Scorpions-Hymne "Wind Of Change" im Mittelpunkt der Handlung stehen. Die Single-Auskopplung aus dem Album "Crazy World" wurde nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs bekanntermaßen zu einem Symbol für Wandel und Annäherung nach dem Ende des Kalten Kriegs.

Die Botschaft der Scorpions "von Liebe, Frieden und Rock 'n' Roll scheint heute aktueller denn je", erklärte Produzent Ali Afshar über den Film, zu dem die Dreharbeiten bereits in England begonnen haben. Der Produzent dankt zudem "der Band - Rudolf, Klaus und Matthias - dafür, dass sie an uns geglaubt und uns vertraut haben, ihre Lebensgeschichte zu erzählen".

Noch im Verlauf dieses Jahres soll "Wind Of Change" nach derzeitigem Stand in den Kinos erscheinen. Regie führt der eher unbekannte französische Filmemacher Alex Ranarivelo.