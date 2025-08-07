"The Batman Part II" soll ab Frühjahr 2026 gedreht werden

Robert Pattinson kehrt wohl im kommenden Frühjahr vor die Kameras zurück, um für "The Batman Part II" zu drehen. Der Superhelden-Blockbuster soll dann 2027 in den Kinos anlaufen.

Gute Nachrichten für alle Fans des legendären Batman: Mittlerweile steht fest, wann die Dreharbeiten zu "The Batman Part II" starten sollen. Geplant ist laut eines Berichts , dass es Anfang kommenden Jahres losgeht.

In einem Brief an Aktionäre habe Warner Bros. Discovery demnach mitgeteilt, dass "The Batman Part II" ab dem kommenden Frühjahr gedreht werden soll. Der Nachfolger zum 2022 erschienenen "The Batman" mit Robert Pattinson (39) in der Hauptrolle befinde sich außerdem in der Vorproduktionsphase. Angepeilt sei ein Kinostart für den 1. Oktober 2027.

Pattinson kehrt als Batman zurück, Farrell als Pinguin

Viele Details zum zweiten "The Batman"-Teil sind bisher nicht bekannt. Robert Pattinson soll wieder Bruce Wayne, beziehungsweise den Superhelden, verkörpern. Fest steht wohl demnach auch, dass Batman auf zumindest einen seiner bekannten Widersacher trifft, auf den Pinguin. Denn Colin Farrell (49) soll erneut die Figur spielen.

Wie beim ersten Teil soll Matt Reeves (59) Regie führen. konnte kürzlich bestätigen, dass das von ihm geschriebene Drehbuch fertig ist. Schon kurz nach Veröffentlichung von "The Batman" war einst erklärt worden, dass auch ein zweiter Film erscheinen wird. Sollte dieser tatsächlich im Oktober 2027 ins Kino kommen, wäre dies rund zwei Jahre nach dem ehemals geplanten Start. Ursprünglich sollte der Blockbuster schon im Oktober 2025 erscheinen, die Veröffentlichung wurde dann jedoch mehrfach verschoben.