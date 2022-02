"Tausend Zeilen": Bully-Film mit Elyas M'Barek startet im September

"Tausend Zeilen", der neue Film von Michael Bully Herbig, startet im September in den Kinos. In einer der Hauptrollen ist Elyas M'Barek zu sehen. Persifliert wird in der Mediensatire der wahre Fall des "Spiegel"-Reporters Claas Relotius.

18. Februar 2022 - 13:40 Uhr | (dr/spot)

Elyas M'Barek übernimmt eine der Hauptrollen in dem neuen Film von Michael Bully Herbig "Tausend Zeilen". © Warner Bros. Germany

"Tausend Zeilen", das neueste Werk von Regisseur Michael Bully Herbig (53), kommt am 29. September 2022 in die deutschen Kinos. Das gab der Verleih Warner Bros. Germany am Freitag bekannt. Die Hauptrollen in der Mediensatire übernehmen die Schauspieler Elyas M'Barek (39) und Jonas Nay (31). Der Film persifliert den wahren Medienskandal rund um den "Spiegel"-Reporter Claas Relotius (36) aus dem Jahr 2018. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Inspiriert wurde das Werk vom Buch des echten Relotius-Kollegen Juan Moreno (49), "Tausend Zeilen Lügen". Er war es, der zunächst Unstimmigkeiten in den Reportagen Relotius' feststellte und damit den Fall ins Rollen brachte. M'Barek übernimmt den Part des freien Journalisten Romero, Nay den des fiktiven preisgekrönten Starreporters Lars Bogenius. "Ähnlichkeiten mit unwahren Ereignissen könnten zufällig zutreffen. Die Fakten werden aber mit Sicherheit verdreht, damit's am Ende stimmt!", beschreibt Regisseur Herbig selbst seinen Film. Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de Darum geht es genau in "Tausend Zeilen" Zum weiteren Cast von "Tausend Zeilen" zählen unter anderem die Schauspieler Michael Ostrowski, Jörg Hartmann, Michael Maertens, Marie Burchard, Sara Fazilat und Comedian Kurt Krömer. Der Inhalt: Lars Bogenius ist der unangefochtene Star eines großen deutschen Nachrichtenmagazins und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er ist die Hoffnung für den Verlag, der mit sinkenden Auflagezahlen zu kämpfen hat. Doch in Wahrheit ist Bogenius ein Betrüger, der seine Geschichten nur erfindet. Ein Kollege setzt seine Karriere und seine Familie aufs Spiel, um Bogenius das Handwerk zu legen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de