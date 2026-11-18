Sechs Millionen Spanier wollten schon sehen, wie Javier Calvo und Javier Ambrossi opulent Geschichte in dramatischen und amourösen Geschichten erzählen

Der 31-jährige Guitarricadelafuente, bürgerlich Álvaro Lafuente Calvo, ist Musiker, Sänger und hier Schauspieler: hier als Soldat, der von faschistischen Truppen rekrutiert ist.

Sie wollten ganz großes Kino schaffen, dick auftragen, Kitsch riskieren, der sich mit der Ernsthaftigkeit der Themen die Waage halten sollte. Und das ist dem Regieduo Javier Calvo und Javier Ambrossi mit einem Budget von 10 Millionen Euro auch gelungen - eine Summe, über die Hollywood lacht, mit der man aber in Europa Kinozauber schaffen kann, wie „La bola negra“ - die schwarze Kugel beweist.

Der 31-jährige Guitarricadelafuente heißt im Film Sebastián wie der Heilige, den er erklimmt.

Gleich zu Beginn bläst ein junge Sebastián (Guitarricadelafuente) 1937 Trompete auf einem Dorffest. Gefeiert wird die Unterstützung der faschistischen Truppen von General Franco durch Mussolinis Italien. Ein Tieffliegerangriff wird in Sekunden die Feier in Panik zerstören. Die perverse Pointe: Die Italiener haben das Dorf verwechselt und statt eines republikanischen ein verbündetes, pro-faschistisches zusammengeschossen. Aber die Fronten sind in diesem Film ohnehin fließend, weil auch der junge Soldat eher zufällig auf der rechten Seite gelandet ist und seine Liebe das Freund-Feindschema später aufheben wird.

Jung, schön, Soldat und penetriert: Der heilige Sebastian

Dann sieht man eine Szene, die wie eine Komprimierung von „La bola negra“ wirkt: In der in Schutt und Asche gebombten Kirche rettet sich Sebastián aus den Trümmern, indem er sich an den Pfeilen einer riesigen, gestürzten Sebastiansstatue hochzieht. Alles ist ästhetisiert, stilisiert und symbolisch aufgeladen - wie der Heilige, der hier nicht zufällig verwendet wird, weil er der - natürlich inoffizielle - Schutzheiliger der Schwulen ist: jung, schön, Soldat und penetriert.

Bei der Premiere in Cannes. © IMAGO/Capital Pictures

Fast sechs Millionen Zuschauer haben „La bola negra“ in Spanien zum meistgesehenen Film des Jahres gemacht. In Cannes hat er bereits den Regiepreis gewonnen, weil hier meisterhaft gleich drei Zeitebenen verwoben sind, ohne dass der Zuschauer jemals verwirrt wäre. Zusammengehalten werden die Zeitebenen durch den großen Dramatiker Federico García Lorca, den die Franco-Faschisten 1936 ermordeten - als linken Intellektuellen und Homosexuellen.

Lorca, der für die junge spanische Republik Theater mit Wanderbühnen in die Dörfer brachte, hatte kurz vor seinem gewaltsamen Tod noch ein neues Theaterstück zu schreiben begonnen: „La bola negra“ - es wäre das erste Stück gewesen, das offen Homosexualität thematisiert hätte.

Einen Auftritt hat auch Penélope Cruz als Truppenbetreuerin: Wie sie in einer Mischung aus Flittchen und Marlene Dietrich vor jungen sexuell ausgehungerten Kämpfern in von Testosteron und Alkohol geschwängerter Luft auftritt, ist einer der Höhepunkte des Films. © Pandora Film

Im Film wird das fiktive fertige Manuskript gerettet, bevor Lorca erschossen wird. Und statt der in Wirklichkeit nur vier erhaltenen Seiten, zeigt der Film auch die abenteuerliche Geschichte des Manuskripts. Dazu haben die Regisseure und Drehbuchautoren Calvo und Ambrossi das Lorca-Fragment weiter erzählt über einen jungen Dandy und Honoratiorensohn 1932 in einer spanischen Kleinstadt.

Der wird in die mächtige Loge am Ort nicht aufgenommen. Beim Abstimmungsritual rollen weiße und schwarze Kugeln auf einer Kugelbahn in eine edle Kiste. Am Ende gibt es eine schwarze Kugel mehr: „La bola negra“. Aufnahmebegehr abgelehnt: unausgesprochen, aber klar wegen seiner Homosexualität in einer konservativ-katholischen Gesellschaft, die ihn zu lynchen droht.

Abstimmung: Gleich rollt die „Bola negra“ gegen Carlos (Milo Quifes .

Die zweite Zeitebene des Films ist dann 1937 im Spanischen Bürgerkrieg mit dem jungen, von den faschistischen Soldaten rekrutierten Sebastián, der sich in einen verwundeten und gefolterten republikanischen Gefangenen verliebt, den er bewachen soll.

Hier schwelgt der Film - durchaus übertrieben, am Rande des Kitschs und lange - in kunstvollen Bildern: viel weiße Laken, rotes Blut und nackte Haut junger Männer, Soldaten - von Uniformen befreit - beim ausgelassenen Baden im Meer, beim Verbandanlegen, beim verbotenen Kuss unter Lebensgefahr.

Javier Calvo und Javier Ambrossi beim 79. Cannesfestival, wo sie gerade den Regiepreis bekommen haben. © IMAGO/SOPA Images

Lorcas Manuskript wird vom Gefangenen vor dessen Hinrichtung zu Sebastián gelangen - und dann lange verloren gehen - fast bis heute. Denn in einer dritten, heutigen Zeitebene befasst sich ein junger Theaterautor mit seinem Großvater, dessen Geschichte in der Familie totgeschwiegen wird: Er war der junge Bürgerkriegssoldat, dem wir im Film gefolgt sind. Und der Enkel wird in dessen Wohnung das verschollene Manuskript von „La bola negra“ wiederfinden.

Penélope Cruz als atemberaubende Truppenbetreuerin

Einen der wunderbaren Gastauftritte hier Glenn Close als amerikanische Lorca-Spezialistin, die den Sensationsfund einordnet. Und einen anderen Nebenrollen-Auftritt hat Penélope Cruz als Truppenbetreuerin und Entertainerin im Spanischen Bürgerkrieg. Wie sie in einer Mischung aus Flittchen und Marlene Dietrich vor jungen sexuell ausgehungerten Kämpfern in von Testosteron und Alkohol geschwängerter Luft auftritt, ist einer der Höhepunkte des Films. Mit Sexappeal und erotischer Provokation zieht sie eine atemberaubende Show zwischen Hure, Kameradin und Dompteurin ab.

Milo Quifes als Dandy 1932. © Pandora Film

Was hat man also in zweieinhalb Stunden gesehen? Opulentes, kunstvolles Kino, Liebe, Krieg und letztlich Frieden - einen Frieden, den die Gesellschaft auch mit der Homosexualität geschlossen hat. García Lorcas später Triumph.

Kino: Isabella, Rio, Monopol, Leopold (alle OmU), City (auch OmU) und Arena (OmeU)

R: Javier Calvo und Javier Ambrossi (Spanien, 155 Min.)