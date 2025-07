Sophie Turner: Liebesszenen mit Kit Harington sind "wirklich komisch"

Sophie Turner hat Fans vor ihrem neuen Film mit Kit Harington gewarnt. In "The Dreadful" spielen die ehemaligen "Game of Thrones"-Geschwister Sansa und Jon Snow Liebende - eine Erfahrung, die sie als "wirklich weird für uns alle" beschreibt.

Es ist das Wiedersehen, auf das "Game of Thrones"-Fans gewartet haben - aber mit einer völlig anderen Dynamik als erwartet. Sophie Turner (29) und Kit Harington (38), die acht Staffeln lang die Halbgeschwister Sansa Stark und Jon Snow verkörperten, stehen für den Horrorfilm "The Dreadful" wieder gemeinsam vor der Kamera. Diesmal jedoch nicht als Verwandte, sondern als Liebespaar.

Die 29-jährige Schauspielerin warnte ihre Fans bereits vor diesem ungewöhnlichen Rollenwechsel. "Ich habe vergangenes Jahr einen Film gemacht, auf den ich mich sehr freue, mit meinem alten, aber sehr guten Freund Kit Harington, der in 'Game of Thrones' meinen Bruder gespielt hat", . "Wir machen einen gothischen Horror... aber wir spielen Liebende."

Mit einer Grimasse fügte Turner hinzu: "Sorry, Leute. Es ist wirklich weird für uns alle." Diese Entschuldigung richtet sich wohl an all jene Zuschauer, die das Duo jahrelang als Geschwister auf der Leinwand verfolgt haben.

2016 hatte sie es noch kategorisch abgelehnt

Ironischerweise hatte Turner 2016 noch kategorisch ausgeschlossen, romantische Szenen mit Harington zu drehen. "Das könnte ich nicht mit Kit machen", sagte sie damals . "Es gibt keine Möglichkeit, dass ich solche Szenen mit Kit drehen könnte - ich würde viel zu viel lachen."

Fast ein Jahrzehnt später hat sich ihre Einstellung offenbar geändert. Turner gab sogar zu, dass sie die Produzenten ermutigt habe, Harington für die Rolle zu berücksichtigen. "Sie suchten jemanden für diese Rolle, und ich sagte: 'Ihr könnt Kit nicht nicht nehmen'",

Historische Verbindungen zu Westeros

"The Dreadful" spielt zur Zeit der Rosenkriege im 15. Jahrhundert - ein historischer Konflikt, der auch George R.R. Martin (76) als Inspiration für seine "Das Lied von Eis und Feuer"-Buchreihe diente, auf der "Game of Thrones" basiert. Turner spielte bereits mit diesem Bezug und scherzte: "Es spielt zur Zeit der Rosenkriege, also werden wir wahrscheinlich wieder in Gewändern auf Klippen herumschweben."

In dem Film verkörpert Turner Anne, eine Außenseiterin, die mit ihrer Schwiegermutter am Rande der Gesellschaft lebt. Ihr hartes und einsames Leben wird plötzlich durch die Anwesenheit eines Mannes aus ihrer Vergangenheit - gespielt von Harington - erschüttert, der eine Ereigniskette auslöst, die zu einem Wendepunkt für Anne wird.

Der Film, der unter der Regie von Natasha Kermani ("Lucky", "Abraham's Boys") entstanden ist, wartet mit einer beeindruckenden Besetzung auf. Neben Turner und Harington sind auch Marcia Gay Harden (65), Laurence O'Fuarain (35) und Jonathan Howard (38) zu sehen. Die Dreharbeiten wurden bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen.