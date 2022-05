Shira Haas: "Unorthodox"-Star spielt Hauptrolle in Musikdrama "Ethel"

Die "Unorthodox"-Schauspielerin Shira Haas ergattert die Hauptrolle des Musikdramas "Ethel". Erneut schlüpft die junge Schauspielerin damit in eine starke Frauenrolle.

Die aus der Netflix-Serie "Unorthodox" bekannte Schauspielerin Shira Haas (27) übernimmt eine Hauptrolle in dem historischen Musikdrama "Ethel". Die 27-Jährige wird die Dirigentin Ethel Stark spielen, die das erste rein weibliche Orchester in Montreal gründete. Das gab das Onlinemagazin bekannt.

Demnach inszeniert Regisseurin Aisling Walsh den Film nach einem Originaldrehbuch von Celeste Parr. Der durch Haas verkörperten Dirigentin Ethel Stark wird zugeschrieben, dass sie Barrieren in der Musikwelt durchbrochen hat und seit den 1940er Jahren den sozialen Wandel über Geschlecht, Rasse, Sprache und Klasse hinweg vorangetrieben hat.

Shira Haas sammelte bereits Erfahrung mit starken Frauenrollen

Für Haas ist das nicht die erste Rolle, in der sie eine starke Frauenrolle einnimmt. Die israelische Schauspielerin wurde durch die Netflix-Miniserie "Unorthodox" bekannt, die 2020 für insgesamt acht Emmys nominiert wurde. In der Rolle spielt sie eine junge Frau aus Brooklyn, die in einer chassidischen Religionsgemeinschaft aufwächst und sich von den strengen Regeln der Gemeinde losreißt, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen. In einem sagte sie über die Rolle: "Es ist eine großartige Herausforderung für eine Schauspielerin, all diese Dinge zum Ausdruck zu bringen. So starke weibliche Hauptrollen zu finden, ist immer noch selten."

Auch in Filmen wie dem Holocaust-Drama" Die Frau des Zoodirektors" (2017) sowie der Bibelverfilmung "Maria Magdalena" (2018) war Shira Haas bereits zu sehen.