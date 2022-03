Shawn Mendes und mehr: Acht weitere Oscar-Präsentatoren stehen fest

Acht weitere Stars werden bei der Oscar-Verleihung am 27. März als Präsentatoren auf der Bühne stehen. Mit dabei sind etwa auch Sänger Shawn Mendes und Schauspielerin Jamie Lee Curtis.

In der kommenden Woche heißt es wieder: "And the Oscar goes to...". Nun stehen weitere acht Prominente fest, die eben jenen Satz bei der 94. Oscar-Verleihung am 27. März live auf der Bühne aussprechen werden. , gehören etwa auch Shawn Mendes (23), Jamie Lee Curtis (63), Woody Harrelson (60), Samuel L. Jackson (73), Tyler Perry (52), Halle Bailey (21), Sean "Diddy" Combs (52) und Tracee Ellis Ross (49) zu den diesjährigen Präsentatoren.

Ebenfalls bei der Verleihung dabei sind zudem Lady Gaga (35), Kevin Costner (67), Zoë Kravitz (33), Rosie Perez (57), Chris Rock (57) und Yoon Yeo-jeong (74). Neben ihnen werden Kostümbildnerin Ruth E. Carter (61), Anthony Hopkins (84), Lily James (32), John Leguizamo (61), Simu Liu (32), Rami Malek (40) und Uma Thurman (51) auf der Bühne stehen.

Weibliches Trio führt durch die Verleihung

Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (57) werden unterdessen die Gastgeberinnen der 94. Oscar-Verleihung sein.