Scorpions-Frontmann Klaus Meine spielt im Kinofilm "Superbuhei" mit

Der Scorpions-Frontmann Klaus Meine wird im neuen "Nordlichter"-Kinofilm "Superbuhei" zu sehen sein. In Hannover laufen derzeit die Dreharbeiten mit Oliver Korittke und Silke Bodenbender.

Klaus Meine (77), legendärer Frontmann der Scorpions, wagt sich vor die Filmkameras. Der Sänger übernimmt eine Gastrolle im neuen "Nordlichter"-Kinofilm "Superbuhei", der derzeit in Hannover gedreht wird. Für Meine ist es nicht die erste Auftritt in einem Kinofilm: 1992 war beispielsweise als er selbst in "Otto - Der Liebesfilm" zu sehen.

Lustiges Detail: In dem Film dreht sich laut Pressemitteilung vieles um eine Kneipe namens "Klaus Meine" - benannt nach der hannoverschen Rock-Legende. Die Bar befindet sich in einem Supermarkt und gelte als "wohl traurigste Bar der Welt", in der täglich dieselben Gäste sitzen und pausenlos Scorpions-Songs hören.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Kinostart für 2026 geplant

Oliver Korittke (57, "Wilsberg") spielt in "Superbuhei" die Hauptrolle des Jesse Bronske, dem Besitzer der "Klaus Meine"-Bar, der täglich genauso viel trinkt wie seine Stammgäste. An seiner Seite steht Silke Bodenbender (51, "Rosenthal") als Mona, die versucht, Jesses Leben in geregelte Bahnen zu bringen. Daneben sind auch Jan Georg Schütte, Milton Welsh, Leni Rabbel, Jan Henrik Stahlberg oder Susanne Bredehöft zu sehen.

Bei "Superbuhei" handelt es sich um das Langfilm-Debüt von Regisseur Josef Brandl, der bereits 2024 für den gleichnamigen Kurzfilm mit dem Short Tiger Award ausgezeichnet wurde. Die Dreharbeiten laufen bis zum 9. Juli in Hannover und Umgebung sowie in Bremen, der Kinostart ist für Ende 2026 geplant.

Der Film entsteht im Rahmen des Talentförderprogramms "Nordlichter", mit dem junge Filmschaffende norddeutsche Genre-Geschichten erzählen können.