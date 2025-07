Scorpions-Biopic "Wind Of Change": Erste Fotos vom Filmset in England

Die Produktion des Scorpions-Biopics "Wind Of Change" hat längst begonnen. Nachdem Anfang Juli erste Eindrücke geteilt wurden, gibt es jetzt auch schon Fotos vom Set.

"Wind Of Change" wird aktuell in Liverpool gedreht. Hier mittig zu sehen: Ludwig Trepte als Frontmann Klaus Meine.

Anfang Juli enthüllten die Scorpions, dass mit "Wind of Change" ein Film über die Hannoveraner Band aktuell bereits in Arbeit ist. teilten die Gruppe und Produzent Ali Afshar (50) erste Eindrücke. Jetzt wurden auch erste Bilder von den Dreharbeiten öffentlich.

Entstanden sind die Aufnahmen vom Dreh im englischen Liverpool. Die Szenen spielten sich vor der Town Hall ab. Auf einer Bank sitzend ist auf den Bildern unter anderem Luke Brandon Field (37) als Schlagzeuger Herman Rarebell (75) zu sehen. Andere Aufnahmen zeigen etwa Ludwig Trepte (37) als Frontmann Klaus Meine (77).

Dass es zur Hard-Rock-Band aus Niedersachsen, die gerade ihr 60. Bühnenjubiläum feiert, einen Film geben wird, ist bereits seit letztem Jahr bekannt. Laut soll, wie der Filmtitel schon vermuten lässt, die legendäre Scorpions-Hymne "Wind of Change" im Mittelpunkt des Biopics stehen. Die Single-Auskopplung aus dem Album "Crazy World" wurde nach dem Fall der Berliner Mauer bekanntermaßen zu einem Symbol für Veränderung und Annäherung.

Deutsche und internationale Darsteller

Als Frontmann Meine tritt, wie schon erwähnt, Ludwig Trepte - unter anderem bekannt aus "Deutschland 83" und "Deuschland 86" - in Aktion. Alexander Dreymon (42) mimt Gitarrist Rudolf Schenker (76), während Gitarrist Matthias Jabs (69) von Ed Speleers (37) dargestellt wird. Der Brite Dominic West (55) spielt Scorpions-Manager Doc McGhee und David Kross (35) verkörpert demnach Andrej, einen Freund der Band, der in Ost-Berlin im Gefängnis sitze. Der Film soll angeblich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.