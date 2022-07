"Samaritan"-Trailer: Sylvester Stallone brilliert als Superheld

Ob als Rocky oder Rambo - Sylvester Stallone ist bekannt dafür, Schurken zu vermöbeln. Im neuen Trailer zu "Samaritan" darf er das endlich auch als waschechter Superheld tun.

© © 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Dank "Samaritan" hat auch Sylvester Stallone (76) sie endlich, seine erste Hauptrolle in einem Superheldenfilm. Zum Fantasystreifen, der nicht etwa ins Kino kommen wird, sondern ab 26. August für alle Nutzer von Prime Video zugänglich ist, . Darin schmiedet sich Stallone als Titelfigur einen Hammer, der selbst Thor neidisch machen könnte, schlüpft in einen imposanten Heldenanzug und beweist im Kampf gegen die bösen Buben der Stadt wenig bis keine Altersmilde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Samaritan" erzählt die Geschichte des 13-Jährigen Sam Cleary (Javon Walton, 16). Der Junge will dem Geheimnis seines alten Nachbarn Joe Smith auf die Schliche kommen. Und tatsächlich: Der Müllmann entpuppt sich als ehemaliger, totgeglaubter Superheld Samaritan, der aber schon lange im Ruhestand ist und zunächst kein Interesse daran zu haben scheint, noch einmal für das Gute zu kämpfen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Pilou Asbæk als Gegenspieler

Wie mächtig der Stallone-Samariter ist, zeigen einzelne Szenen in dem rund drei Minuten langen Clip. Gebrochene Knochen heilen in Windeseile, Kugeln scheinen ihm ebenfalls nichts anhaben zu können und tonnenschwere Autos werden wie Dominosteine umgeworfen. Als diabolischer Gegenspieler taucht im Trailer Schauspieler Pilou Asbæk (40) auf. Der Däne bewies schon in der Serie "Game of Thrones" als Euron Graufreud, ein würdiger Antagonist zu sein, den man liebend gerne hasst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Samaritan" ist für Stallone die erste Hauptrolle in einem Superheldenfilm. Zwar wirkte er bereits in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit, hatte darin aber nur die kleine Nebenrolle des Stakar Ogord inne. In "The Suicide Squad" war er derweil nicht zu sehen, sondern nur zu hören - im Original lieh Stallone dem Hai-Menschen Nanaue seine Stimme.