Ryan Reynolds stichelt bei "Deadpool 3"-Training gegen Hugh Jackman

Mit dem Trainingsstart für seinen neuen Film "Deadpool 3" hat Schauspieler Ryan Reynolds es sich mal wieder nicht verkneifen können, auf Instagram gegen seinen Freund und Kollegen Hugh Jackman zu sticheln. Der ließ es sich daraufhin nicht nehmen, ihm eine passende Antwort zu geben.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (46) hat sich zum Trainingsstart für "Deadpool 3" auf Instagram einen Schlagabtausch mit Kollege Hugh Jackman (54) geliefert. Reynolds teilte ein von seinem Trainer Don Saladino gepostetes Foto, das ihn beim Training für den Film zeigt. Auf dem Schnappschuss ist er zu sehen, wie er mit zwei 30-Kilo-Hanteln posiert.

Hugh Jackman "ist nicht so nett, wie alle denken"

"Ich trainiere nicht für Deadpool", schrieb Reynolds in seiner Instagram-Story. "Ich trainiere, um mehrere Monate mit Hugh Jackman zu verbringen - der nicht so nett ist, wie alle denken." Jackmans Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Der Wolverine-Darsteller teilte die Story und versah sie mit einem "Du bist niedlich"-Sticker in Herzform.

Im September kündigten Jackman und Reynolds in einem an, dass Wolverine in dem mit Spannung erwarteten Film "Deadpool 3" mitspielen wird. Wenig später klärten sie in einem zweiten Video darüber auf, wie das Crossover funktionieren kann. Schließlich stirbt Wolverine in seinem letzten Film "Logan".

Kabbelei zwischen zwei Freunden

Seit der Ankündigung liefern sich die Schauspieler eine spielerische Fehde, die die Rivalität zwischen ihren Figuren Deadpool und Wolverine widerspiegelt. Jackman stellte bereits fest, dass die beiden Marvel-Superhelden "Gegensätze sind" und sich in der kommenden Fortsetzung "hassen".

Letzten Monat flehte er die Academy in einem Instagram-Video scherzhaft an, Reynolds' Weihnachtsfilm "Spirited" nicht zu nominieren, da die Nominierung "das nächste Jahr meines Lebens unerträglich machen würde".

Reynolds reagierte daraufhin mit einem Video, in dem er sich für eine Nominierung von Jackmans "The Son" als bester Hauptdarsteller aussprach, und zwar "ohne Sarkasmus". Allerdings konnte er sich nicht verkneifen, zum Ende des Videos noch auf die Wolverine-Deadpool-Rivalität einzugehen. Der Wolverine-Darsteller antwortete nur trocken: "Wenn Ryan Reynolds hochsteigt, steige ich höher."

Reibereien am Set?

Jackman scherzte im Oktober, dass sich die Stars während der Produktion wahrscheinlich an die Gurgel gehen werden: Wenn er jeden Tag mit Ryan am Set sei, werde er sich wahrscheinlich "die ganze Zeit mit ihm prügeln", sagte Jackman und fügte hinzu: "Spaß beiseite, ich werde bei diesem Film wahrscheinlich mehr Spaß haben als bei jedem anderen, den ich je gemacht habe."