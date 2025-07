Ryan Gosling und Will Ferrell machen für Komödie gemeinsame Sache

Ryan Gosling und Will Ferrell sollen bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Nach "Barbie" drehen die beiden nun eine Komödie mit dem Titel "Tough Guys".

Dritter "Guy", drittes Glück: Ryan Gosling (44) bleibt seinem actiongeladenen Erfolgsrezept treu und arbeitet nach "The Nice Guys" (2016) und "The Fall Guy" (2024) an einer neuen Komödie mit dem Titel "Tough Guys". An seiner Seite: Comedy-Veteran Will Ferrell (58), für den es nach "The Other Guys" (2010) die zweite "Guy"-Komödie ist.

, entsteht die neue Buddy-Komödie unter dem Dach von Amazon MGM und basiert auf einem Drehbuch von Daniel Gold. Der Film soll von zwei Handlangern aus der Unterwelt handeln, die genug von ihrem Leben als Befehlsempfänger haben, und beschließen, sich von ihren kriminellen Auftraggebern zu lösen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wer Regie führen wird, ist bisher nicht bekannt. Auch zu einem möglichen Starttermin oder Dreharbeiten gibt es bisher keine öffentlichen Informationen.

Reunion nach "Barbie"

Für Gosling und Ferrell ist "Tough Guys" nicht die erste gemeinsame Leinwanderfahrung: Bereits in "Barbie", dem erfolgreichsten Film des Jahres 2023, standen sie gemeinsam vor der Kamera - Ryan Gosling als liebenswerter, naiver Ken und Ferrell als exzentrischer CEO von Mattel.