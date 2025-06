Russell Crowe steigt bei "Highlander"-Remake ein

Russell Crowe ist im "Highlander"-Remake mit Henry Cavill dabei. Er soll Sean Connerys legendäre Rolle aus dem Originalfilm von 1986 übernehmen.

Ein echter Paukenschlag für Fantasy-Fans: Russell Crowe (61) wurde als Castmitglied der lang erwarteten "Highlander"-Neuverfilmung bestätigt. , ohne eine genaue Rollenbesetzung zu nennen. Der Oscarpreisträger wird in die Fußstapfen von Sean Connery (1930-2020) treten und den weisen Mentor Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez verkörpern - die Rolle, die der schottische Bond-Darsteller im Original verkörperte.

Damit wird Crowe neben "The Witcher"-Star Henry Cavill (42) zu sehen sein. Er stand als schwertschwingender Hauptdarsteller bereits fest und übernimmt die Rolle des unsterblichen Kriegers. Die ursprüngliche Figur des Connor MacLeod wurde seinerzeit von Christopher Lambert (68) gespielt und avancierte zum Kultcharakter. Der geplante Produktionsbeginn der Neuauflage ist im Herbst dieses Jahres.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Im Mai 2021 hatte erstmals berichtet, dass sich Cavill in Verhandlungen für eine der Hauptrollen in einem Reboot des Klassikers "Highlander - Es kann nur einen geben" aus dem Jahr 1986 befinden soll. Chad Stahelski (56) wurde in diesem Zusammenhang bereits als Regisseur mit dem Projekt verknüpft.

Action-Spezialist übernimmt die Regie

Im Januar 2024 , dass der "John Wick"-Regisseur auch der neue "Highlander"-Chef wird. Damals hatte Lionsgate mitgeteilt, dass der Action-Spezialist künftig über die kreative Gestaltung der beiden namhaften Reihen entscheiden soll. Stahelski sagte , dass er an die "Highlander"-Welt mit einem Franchise-Gedanken gehe. Die Geschichte soll sich über mehrere Filme strecken und einzelnen Charakteren so mehr Tiefgang verleihen.

Auch in einem Interview mit "Collider" gab der Regisseur an, dass es sich nicht nur um ein Remake des Kultklassikers handeln wird, sondern eine umfassendere Weiterentwicklung der Saga geplant ist. "Wir verlegen die Handlung von den Highlands in den frühen 1500er Jahren ins heutige New York und Hongkong. Es gibt viel Action und es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte - aber nicht so, wie man denkt."

Die ursprüngliche "Highlander"-Saga von Russell Mulcahy (71) erzählte die Geschichte unsterblicher Krieger, die durch die Jahrhunderte kämpfen müssen, bis nur noch einer übrig bleibt. Der Film entwickelte sich nach seinem Kinostart 1986 zu einem echten Kultphänomen. Neben mehreren Filmen gab es auch Serien-Ableger.