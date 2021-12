Robert Pattinsons "Batman" ist von Kurt Cobain inspiriert

Im März kommt "The Batman" mit Robert Pattinson in der Hauptrolle ins Kino. Nun hat Regisseur Matt Reeves verraten, wie Nirvana-Legende Kurt Cobain den Helden seines Films inspiriert hat.

"The Batman" startet im März in den Kinos.

Matt Reeves (55), Autor und Regisseur des Films "The Batman", hat sich von Nirvana-Legende Kurt Cobain (1967-1994) inspirieren lassen. : "Wenn ich schreibe, höre ich Musik, und als ich den ersten Akt schrieb, legte ich Nirvanas 'Something In The Way' auf. Da kam mir der Gedanke, dass es neben Bruce Wayne in der Playboy-Version, die wir zuvor gesehen haben, eine andere Version gibt, die eine große Tragödie durchgemacht hat und ein Einsiedler geworden ist."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In Reeves' Film, der im März in die Kinos kommen soll, verkörpert Robert Pattinson (35) Batman. ist bereits die düstere Stimmung des Films zu erahnen. Der Regisseur erklärte, dass ihn Pattinsons Performance im Film "Good Time" (2017) überzeugt habe. "In diesem Film konnte man seine Verletzlichkeit und Verzweiflung wirklich spüren, aber man konnte auch seine Macht spüren. Ich fand das eine tolle Mischung. Er hat auch dieses Kurt-Cobain-Ding, er sieht wie ein Rockstar aus, aber man hat auch das Gefühl, er könnte ein Einsiedler sein."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Das passiert in "The Batman"

: "Zwei Jahre, in denen er als Batman durch die Straßen geschlichen ist und die Kriminellen in Angst versetzt hat, haben Bruce Wayne tief in die Schatten von Gotham City geführt." Mit nur wenigen vertrauenswürdigen Verbündeten - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) - unter dem korrupten Netzwerk von Beamten und hochkarätigen Persönlichkeiten der Stadt, habe sich der einsame Streiter selbst "als einzige Verkörperung von Rache" unter seinen Mitbürger etabliert.

Ein Mörder nimmt Gothams Elite in "The Batman" ins Visier und legt eine Spur kryptischer Hinweise. Diese führt "den größten Detektiv der Welt" auf eine Mission in die Unterwelt, wo er auf Charaktere wie Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias der Pinguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) und Edward Nashton alias der Riddler (Paul Dano) trifft.

"Als die Beweise näher an zuhause heranrücken und das Ausmaß der Pläne des Täters klar wird, muss Batman neue Beziehungen knüpfen, den Täter entlarven und Gerechtigkeit über den Machtmissbrauch und die Korruption bringen, die Gotham City seit langem heimsucht."