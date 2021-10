Robert Pattinson: Fans feiern seine "perfekte" Batman-Stimme

Anfangs stieß Robert Pattinson als Batman bei vielen Fans des Superhelden auf Skepsis. Doch mittlerweile scheint er immer mehr Anhänger zu finden. Seine Stimme in einem Teaser zu "The Batman" begeistert viele Twitter-User. Auch, wenn er nicht so tief klingt wie Christian Bale.

Robert Pattinson in "The Batman".

Als Robert Pattinson (35) zum neuen Batman erklärt wurde, stieß die Entscheidung bei vielen Fans des Comic-Superhelden auf Skepsis. Schafft es der mit den "Twilight"-Filmen zum Teenie-Star gewordene und bisher nicht als Actionheld hervorgetretene Brite, das Cape des dunklen Ritters auszufüllen? Inzwischen scheint Pattinson immer mehr Menschen zu überzeugen. Auf Twitter loben nun viele User seine Stimme, die in einem neuen Teaser zu hören ist.

Nur sechs Sekunden dauert der mit dem der offizielle Twitter-Account von "The Batman" auf einen neuen Trailer aufmerksam macht, der am 16. Oktober erscheinen wird.

Man hört Pattinsons Batman darin nur einen Satz sagen: "It's not just a signal; it's a warning" (Es ist nicht nur ein Signal, es ist eine Warnung). Die Stimme ist so raspelig, wie man es von Batman gewohnt ist, wenn auch nicht so tief wie die, mit der Christian Bale (47) in drei Filmen den Rächer sprach.

Der gesprochene Satz bezieht sich wohl auf das in den Himmel projizierte Batman-Zeichen, mit dem die Stadt Gotham den Fledermausmann regelmäßig zu Hilfe holt.

"Perfekt": Fans rasten aus

Ein Satz von Pattinson, der übrigens schon im ersten Trailer kurz zu hören war, reicht aus, manche Fans in Ekstase zu versetzen. "Robert Pattinsons Stimme im neuen Teaser. Oh mein Gott... Perfektion", schreibt ein User.

"Robert Pattinsons Stimme als Batman ist phänomenal. Ich zittere buchstäblich", schreibt ein anderer, der sich mit seinem Profilbild als Batman-Fan outet.

Ein weiterer Twitter, ebenfalls deutlich als Batman-Anhänger zu erkennen, findet die Stimme schlicht "perfekt".

Am 16. Oktober kommt also ein neuer Trailer, der ganze Film am 3. März 2022. Neben Pattinson sind in "The Batman" auch Zoë Kravitz (32) als Catwoman, Colin Farrell (45) als Pinguin und Paul Dano (37) als Riddler zu sehen.