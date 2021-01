Robert de Niro und Kollegen: Neuer Film mit riesigem Staraufgebot

Ein bisher unbetiteltes Filmprojekt von David O. Russell soll unzählige Hollywood-Stars vor der Kamera vereinen. Wer alles dabei ist.

Über den Film selbst ist bisher fast gar nichts bekannt, Regisseur David O. Russell (62, ) konnte für sein neuestes Projekt, das offiziell noch gar keinen Namen trägt, aber unzählige Stars verpflichten. Eine ganze Reihe an großen Hollywood-Namen wird in dem Streifen zu sehen sein, der auf einer Idee des 62-Jährigen basiert und für den die Dreharbeiten bereits in Kalifornien begonnen haben sollen, .

Stars von A bis Z

Laut dem Bericht sind jede Menge Schauspieler aus Hollywoods A-Riege mit an Bord. So seien neben Anya Taylor-Joy (24), Robert De Niro (77) und Mike Myers (57) unter anderem auch Chris Rock (55), Michael Shannon (46) und Timothy Olyphant (52) bestätigt. Zuvor waren weitere klangvolle Namen genannt worden. Zum Cast sollen auch Christian Bale (46), Margot Robbie (30), Rami Malek (39), John David Washington (36) und Zoe Saldana (42) gehören.

Zur Handlung des Films oder weiteren Details ist bisher nichts bekannt. Auch wann das Projekt schließlich auf der Leinwand landen könnte, wurde bisher nicht kommuniziert.