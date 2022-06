Regisseur Todd Phillips kündigt zweiten Teil von "Joker" an

"Joker"-Fans aufgepasst: Regisseur Todd Phillips hat einen zweiten Teil des Oscar-prämierten Films aus dem Jahr 2019 angekündigt. Kehrt Joaquin Phoenix in seine Titelrolle zurück?

© © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. TM & © DC Comics

Der Oscar-prämierte "Joker" bekommt eine Fortsetzung spendiert: Regisseur Todd Phillips (51) hat einen zweiten Teil des Films aus dem Jahr 2019 angekündigt. Er postete ein Foto, das offenbar das Cover des Drehbuchs zeigt. Auf rotem Grund stehen die Worte: "Joker Folie à Deux, geschrieben von Scott Silver und Todd Phillips". Die beiden hatten bereits für das Drehbuch des ersten Teils verantwortlich gezeichnet. "Folie à deux" ist der Ausdruck für eine gemeinsame psychotische Störung. Dabei entwickeln sich nahestehende Personen gemeinsame wahnhafte Vorstellungen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nimmt Joaquin Phoenix wieder die Rolle des Jokers ein?

Ein weiteres Foto des Posts dürfte die Fans zudem in Ekstase versetzen: Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Joaquin Phoenix (47) auf einer Couch vertieft in das Drehbuch zu sehen, dazu raucht er eine Zigarette. Es liegt also nahe, dass der Schauspieler erneut in die Titelrolle des Psycho-Clowns schlüpfen könnte. 2020 hatte ihm der "Joker" den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" eingebracht. Die Rolle hatte ihm einiges abverlangt: Phoenix verlor 24 Kilogramm Körpergewicht und bereitete sich akribisch vor. Dies habe Auswirkungen auf seine eigene Psyche gehabt, wie er : "Man fängt an, verrückt zu werden."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert