Regisseur James Gunn verrät: "Superman 2" kommt 2027 in die Kinos

Superman, Superschurke, super Zukunft: Regisseur James Gunn hat enthüllt, dass schon 2027 die Fortsetzung zu seinem "Superman"-Streifen ins Kino kommen wird.

Superman (David Corenswet) und Lex Luthor (Nicholas Hoult) werden sich auch 2027 wieder in die Haare kriegen - sofern vorhanden.

Aktuell düst David Corenswet (32) als "Superman" über die internationalen Leinwände, da gibt es schon die nächsten Super-Nachrichten: Regisseur James Gunn (59), der inzwischen die Geschicke beim DC-Universum lenkt, mitgeteilt, dass bereits für 2027 die Fortsetzung der Comic-Verfilmung geplant ist. Mehr noch: Als exakter US-Kinostart wird der 9. Juli 2027 genannt und auch den Titel enthüllt Gunn - "Superman: Man of Tomorrow".

Zusätzliche Infos stehen zwar nicht geschrieben, der Post enthält aber dennoch weitere Details. So zeigt er eine Zeichnung von Superman, auf der der Held neben seiner Nemesis Lex Luthor steht. Für mehr Schlagkraft und Chancengleichheit im Duell mit dem übermächtigen Kryptonier hat sich der Superschurke in einen massiven Kampfanzug geschmissen. Verlinkt sind neben dem offiziellen Instagram-Account von DC auch jene der beiden Hauptdarsteller David Corenswet und Nicholas Hoult (35). Beide werden also auch in der Fortsetzung in ihre gegensätzlichen Rollen schlüpfen.

Aus dem Post geht zwar nicht explizit hervor, dass auch Rachel Brosnahan (35) als Lois Lane zurückkehren wird. Zweifel daran bestehen allerdings nicht.

Fällt schon bald der Startschuss für die Dreharbeiten?

Angesichts der Tatsache, dass der angepeilte Kinostart der aufwendigen Produktion schon in weniger als zwei Jahren ist, dürften auch zeitnah die Dreharbeiten beginnen. Schon im August hatte David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, mitgeteilt, dass Gunn auch beim "Superman"-Sequel sowohl die Regie und als auch das Drehbuch anvertraut wird. Beides hatte er beim Auftakt der neuen Superman-Abenteuer ebenfalls übernommen.

Der Erfolg gibt ihm keine zwei Monate nach dem Kinostart bereits recht. spielte "Superman" bis dato rund 612 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein und ist damit schon jetzt die bislang kommerziell erfolgreichste Comic-Adaption des Jahres.

Vor "Superman 2" wird es im kommenden Jahr aber noch ein "Supergirl" geben. "House of the Dragon"-Star Milly Alcock (25), die einen kleinen Cameo-Auftritt in "Superman" hat, wird am 25. Juni 2026 ihren eigenen Solo-Film bekommen.