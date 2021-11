"Red Notice": Zwei Nachfolger bereits geplant?

"Red Notice" könnte schon bald zum größten Netflix-Filmerfolg werden. Dass auch ein zweiter und dritter Teil erscheinen könnten, ist wohl kaum überraschend.

Bisher ist "Bird Box" mit Sandra Bullock (57) der erfolgreichste Film bei Netflix. Kein anderer Streifen wurde innerhalb der ersten 28 Tage nach Veröffentlichung bei dem Streamingdienst länger angeschaut. Doch diese Marke könnte "Red Notice" vielleicht schon bald brechen.

Und selbst wenn dies nicht klappen sollte, ist das Abenteuer mit Dwayne "The Rock" Johnson (49), Gal Gadot (36) und Ryan Reynolds (45) ein echter Hit bei den Zuschauern. Regisseur Rawson Marshall Thurber (46) ", ob es einen oder vielleicht sogar mehrere Nachfolger geben könnte.

"Ich denke, das ist eine echte Möglichkeit", antwortet Thurber auf die Frage nach möglichen Sequels. Auch auf ein Gerücht, dass dann gleich ein zweiter und dritter Teil direkt hintereinander gedreht werden könnten, hat er eine Antwort: "Sollten wir ein Sequel machen, wäre es das einzig Verantwortliche, Teil zwei und drei unmittelbar nacheinander zu drehen." Da es sich um eine riesige Produktion handle, sei ein derartiges Vorgehen besser für alle Beteiligten und auch "für meine psychische Gesundheit".

Laut Angaben von Netflix schauten Nutzerinnen und Nutzer innerhalb der ersten 28 Tage zusammengerechnet rund 282 Millionen Stunden "Bird Box". Der am 12. November bei Netflix veröffentlichte Film "Red Notice" konnte alleine in der Woche vom 8. bis zum 14. November etwa 148,7 Millionen Stunden verbuchen und schafft es damit bereits fast in die Top Ten. Zuvor war die Action in ausgewählten Kinos zu sehen.