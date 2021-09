Produzentin Barbara Broccoli stellt klar: James Bond bleibt männlich

Weil das Thema zuletzt wieder aufkochte, stellt Produzentin Barbara Broccoli noch einmal klar: Unter ihrer Leitung wird es keinen weiblichen James Bond geben.

Kurz vor Veröffentlichung des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" (30. September) ist eine neuerliche Diskussion darüber entbrannt, ob etwa eine Frau die vakante Position von Daniel Craig (53) einnehmen könnte. Der Darsteller selbst hält wenig von dieser Idee und auch "Bond"-Produzentin Barbara Broccoli (61) hat nun noch einmal bekräftigt, dass es keine weibliche Version von James Bond geben wird, solange sie das Sagen hat. "James Bond ist eine männliche Figur. Ich hoffe, dass es viele, viele Filme mit Frauen, für Frauen, von Frauen und über Frauen geben wird", . Die "Bond"-Reihe sehe sie demnach nicht als solche an.

Die Suche nach dem Nachfolger eilt nicht

Damit scheint endgültig geklärt, dass auch Craigs Nachfolger ein Mann sein wird. Mit der Antwort auf die Frage, wer genau ihn als 007 ablösen wird, will sich Broccoli noch Zeit lassen. Erst im kommenden Jahr werde sie sich gemeinsam mit ihrem Halbbruder und Produzenten-Kollegen Michael G. Wilson zusammensetzen, um einen neuen Bond anzuheuern. Sie begründet das mit den Worten: "Wir wollen die großartige Amtszeit von Daniel Craig würdigen, der 15 Jahre lang alles für diese Figur der Reihe getan hat."

Daniel Craig hatte den Part von Pierce Brosnan (68) übernommen und war 2006 in "Casino Royale" erstmals in die Rolle des Doppelnull-Agenten geschlüpft. Mit "Ein Quantum Trost" (2008), "Skyfall" (2012) und "Spectre" (2015) folgten drei weitere Auftritte. Nach "Keine Zeit zu sterben" des US-amerikanischen Regisseurs Cary Fukunaga (44) geht er in 007-Rente.