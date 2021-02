Premiere von "Harry Potter"-Stück in Hamburg auf Dezember verschoben

Die Deutschlandpremiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" muss wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Sie soll nun im Dezember stattfinden.

Erneut ist die Deutschlandpremiere von verschoben worden. Diese soll nun am 5. Dezember 2021 auf die Bühne kommen. Alle Tickets für das Theaterstück behalten ihre Gültigkeit, heißt es: Betroffene Kunden erhielten Gutscheine, die ab 18. Februar für Vorstellungen ab dem 23. November 2021 eingetauscht werden können, teilt der Veranstalter mit.

"Die Entwicklung der Corona-Pandemie zwingt uns erneut dazu, die Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind zu verschieben. Eine Wiederaufnahme vor Ende November 2021 erscheint aus unserer Sicht nicht möglich", erklärt Maik Klokow, CEO und Produzent der MehrBB Entertainment die erneute Verschiebung in einem Statement. "Wir freuen uns darauf, am 5. Dezember 2021 endlich die lang ersehnte Deutschlandpremiere gemeinsam mit unserem treuen Publikum zu feiern."

Darum geht's in dem Stück

Zuletzt war für die Deutschlandpremiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Hamburger Mehr! Theater der April 2021 geplant gewesen. Ursprünglich war der Start schon für März 2020 vorgesehen, wegen der Corona-Pandemie musste die Premierenfeier aber mehrmals verschoben werden.

Seine Uraufführung erlebte "Harry Potter und das verwunschene Kind" 2016 in London, das Stück feierte seitdem große Erfolge. Weitere Spielorte kamen unter anderem mit New York und Melbourne hinzu. "Das verwunschene Kind" spielt 19 Jahre nach dem Ende von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Harry lebt mit seiner Ehefrau Ginny zusammen, die beiden haben drei Kinder. Harry arbeitet im Zaubereiministerium - und hat vor allem mit seinem Sohn Albus Severus, der gerade nach Hogwarts kommt, so seine Probleme. Albus und sein neuer Freund Scorpius Malfoy bringen die magische Welt gehörig durcheinander - und damit auch dunkle Kräfte zurück.