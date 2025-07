"Pink Panther" kehrt zurück: Eddie Murphy wird zu Inspektor Clouseau

Eddie Murphy macht ein seit zwei Jahren kursierendes Gerücht offiziell: Er wird im neuen "Pink Panther"-Film Inspektor Clouseau verkörpern - die Rolle, mit der Komikerlegende Peter Sellers in den 1960er-Jahren weltberühmt wurde.

Eddie Murphy (64) tritt in die Fußstapfen der britischen Komikerlegende Peter Sellers (1925-1980). Der "Beverly Hills Cop"-Star wird in einem Reboot der "Pink Panther"-Filme in die Rolle des tollpatschigen Inspektor Clouseau schlüpfen. Das verriet Murphy . Schon seit 2023 kursierten in Hollywood Gerüchte über sein mögliches Engagement als Clouseau.

Inspektor Clouseau tauchte erstmals 1963 in Blake Edwards (1922-2010) Gaunerkomödie "Der rosarote Panther" auf, damals noch in einer Nebenrolle. Da die von Sellers verkörperte Figur so gut ankam, drehte Edwards mit ihm fünf weitere "Panther"-Filme.

Außerhalb der offiziellen Reihe zogen Alan Arkin (1934-2023) und Roger Moore (1927-2017) Clouseaus berühmten Trenchcoat über. 2006 und 2009 spielte Steve Martin (79) die Rolle des Clouseau.

Eddie Murphy als Haitianer?

Clouseau wird auch in dem Reboot mit Eddie Murphy Franzose bleiben. "Er könnte aber auch Haitianer sein", erklärt der US-Star augenzwinkernd bei "Today". Eines sei aber sicher: "Ich sage dir, er ist Schwarz. Er ist definitiv Schwarz."

Eddie Murphy ist nach einer längeren Durststrecke mittlerweile wieder dick im Geschäft. 2024 feierte er mit dem vierten Teil von "Beverly Hills Cop" ein Comeback in einer seiner kultigsten Rollen. Gerade steht er für "Shrek 5" in der Sprecherkabine, im Anschluss spricht er den Esel in einem "Shrek"-Ableger.

Am 6. August 2025 startet bei Amazon Prime Video Murphys neue Action-Komödie "The Pickup" mit Pete Davidson (31). Für Amazon wird Murphy zudem in einem Biopic den Funk-Musiker George Clinton (84) verkörpern. Regie soll Bill Condon (69) führen, der den mehrfach mit einer Goldenen Himbeere geschmähten Darsteller 2006 in "Dreamgirls" zu seiner einzigen Oscar-Nominierung führte.