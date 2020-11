"Phantastische Tierwesen 3": Mads Mikkelsen ersetzt Johnny Depp

Mads Mikkelsen ist der offizielle Nachfolger von Johnny Depp. Er wird in "Phantastische Tierwesen 3" den Zauberer Gellert Grindelwald spielen.

Der Cast des dritten -Films ist komplett. , ist ein Nachfolger für den von seiner Rolle zurückgetretenen Johnny Depp (57, "Fluch der Karibik") gefunden. Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (55, ) wird in "Phantastische Tierwesen 3" als Dunkler Zauberer Gellert Grindelwald in Erscheinung treten.

Ob Mikkelsen bereits mit den Dreharbeiten begonnen hat, ist nicht bekannt. Der dritte Teil der Filmreihe mit Eddie Redmayne (38, ), Ezra Miller (28) und vielen weiteren Stars wird aktuell in den Warner Bros. Studios Leavesden außerhalb von London produziert. Die Premiere ist im Juli 2022 geplant.

Johnny Depp wurde zum Rücktritt aufgefordert

Johnny Depp war für die Produktion von "Phantastische Tierwesen 3" bereits in seiner Rolle des Gellert Grindelwald ans Set zurückgekehrt. , dann wurde er von Warner Bros. zum Rücktritt aufgefordert. Grund ist Depps verlorener Gerichtsstreit gegen den Herausgeber der britischen "The Sun", die ihn 2018 in einem Artikel als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Der Ruf des Schauspielers mag dadurch einen Knacks erhalten haben, die volle Gage für die Filmfortsetzung sahnte Depp dank seines "Pay or Play"-Vertrags mit dem Filmstudio dennoch ab.