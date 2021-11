Peter Jackson: John Lennon wäre sein Gollum bei "Herr der Ringe"

Die Beatles-Doku "Get Back" startet auf Disney+, inszeniert von "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson. Was liegt also näher, als ihn die Fab Four Rollen in seinem Fantasy-Epos zuordnen zu lassen. Schließlich wollten die Beatles einmal selbst den Klassiker von J.R.R. Tolkien verfilmen.

26. November 2021 - 12:34 Uhr | (smi/spot)

John Lennon als Gollum? © imago/Cinema Publishers Collection / imago images/Everett Collection