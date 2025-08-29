Orlando Bloom musste 23 Kilo abnehmen: "Ich war nur noch erschöpft"

Für seine Rolle im Kinofilm "The Cut" musste Orlando Bloom in kürzester Zeit 23 Kilo abnehmen. Der Schauspieler litt körperlich und mental unter dem rapiden Gewichtsverlust, wie er erzählt. Die strikte Diät hätte ihn "zu einer schrecklichen Person" gemacht.

Orlando Bloom (48) hat für seine Rolle im Film "The Cut" 23 Kilo abgenommen. Der rapide Gewichtsverlust wirkte sich stark auf seine physische und mentale Gesundheit aus, wie der Brite . Er hatte "keine Energie oder geistige Leistungsfähigkeit mehr", so Bloom.

"Ich war nur noch erschöpft", erinnert sich der Schauspieler. "Ich war geistig und körperlich hungrig und wütend und ich war ein schrecklicher Mensch für die anderen."

Nur Thunfisch und Gurken als Mahlzeit

Kurz vor den Dreharbeiten durfte der Schauspieler nur noch Thunfisch und Gurken essen, wie er erzählt. "Plötzlich wurden mir all diese Lebensmittel weggenommen, und mein Proteinpulver war das Letzte", so Bloom. "Ich dachte nur: 'Nein! Nimm das nicht auch noch.' Dann habe ich mich in den letzten drei Wochen im Grunde darauf beschränkt, nur noch Thunfisch und Gurken zu essen."

Den strikten Diätplan erstellte Ernährungsberater Philip Goglia, der zuvor auch Christian Bale (51) beriet, als dieser für seine Rolle in "Der Maschinist" 28 Kilo verlor. Goglia hat Bloom geraten, seine Mahlzeiten von drei auf zwei zu reduzieren, wie der Schauspieler verriet. Der "Fluch der Karibik"-Star wurde während der Diät eng beobachtet, sein Blut wurde regelmäßig untersucht.

Gewichtsverlust führte zu psychischen Problemen

Trotzdem hatte die extreme Diät starke Nebenwirkungen. So habe Bloom aufgrund der psychischen Beeinträchtigung auch unter Paranoia und Zwangsvorstellungen gelitten. Auch mit Schlafmangel kämpfte der Schauspieler: "Es stellt sich heraus, dass man nicht schlafen kann, wenn man hungrig ist!"

Bloom verdeutlicht: "Wir müssen essen, schlafen und auf uns selbst aufpassen." Seine Diät für die Filmrolle sei nichts, was man zuhause nachmachen solle. Er konnte die Diät zwar durchziehen, "empfehle sie aber niemandem".

In dem Interview erklärte Orlando Bloom, der in "The Cut" einen Boxer spielt, dass Sportler zwar dafür bekannt seien, regelmäßig abzunehmen, Schauspieler jedoch in der kurzen Zeit vor Drehstart dazu neigten, "es auf die Spitze zu treiben". Während der Dreharbeiten habe er immer alles getan, um vor der Kamera gut auszusehen. Wenn er sich am Set zwischen den Aufnahmen kurz hinlegte, hätte er direkt nach dem Aufstehen Liegestützen gemacht, "um etwas massiger auszusehen".