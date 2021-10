Ork von Weinstein inspiriert? "Herr der Ringe"-Star lüftet Geheimnis

Peter Jacksons berühmte "Der Herr der Ringe"-Trilogie wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Schauspieler Elijah Wood hat nun ein Geheimnis gelüftet.

Die "Der Herr der Ringe"-Trilogie feiert 20-jähriges Jubiläum. Da gehört die ein oder andere Anekdote der Stars dazu. Elijah Wood (40) alias Frodo Beutlin hat jetzt ein angebliches Geheimnis gelüftet. Der US-Schauspieler behauptet, dass eines der Ork-Kostüme aus den Filmen nach dem Vorbild von Harvey Weinstein (69) entworfen wurde.

"Eine der Ork-Masken - daran erinnere ich mich noch lebhaft - wurde nach Harvey Weinsteins Vorbild entworfen, um es ihm heimzuzahlen", erzählte Wood . Der Schauspieler fügte hinzu: "Ich denke, es ist in Ordnung, darüber zu sprechen - der Typ ist verdammt noch mal eingesperrt."

Dass der ehemalige Hollywood-Produzent in "Der Herr der Ringe" angeblich als Inspiration für eines der unansehnlichen Monster herhalten musste, soll an den schwierigen Verhandlungen damals gelegen haben. Weinsteins damalige Produktionsfirma hatte ursprünglich die Rechte an dem "Herr der Ringe"-Stoff gekauft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Harte Verhandlungen

Regisseur Peter Jackson (59) hatte offenbar eine bestimmte Vision für die Filme. Mitte der 1990er Jahre schien es jedoch so, als dass die Filme nicht nach seinen Vorstellungen umgesetzt werden könnten. Daraufhin soll er angeblich angefragt haben, ob er sie mit anderen Studios drehen könne. Weinsteins Studio hätte ihm dann ein enges Zeitfenster vorgegeben, um die Streifen woanders unterzubringen und zu produzieren.

Es sei "verrückt" gewesen, sagte Wood über die erschwerten Bedingungen. Jackson habe trotzdem einen Deal mit dem "New Line Cinema"-Gründer Bob Shaye (82) einfädeln können, "was ein unglaubliches Risiko" gewesen sei. Die drei Filme wurden zwischen 2001 und 2003 in den Kinos veröffentlicht - mit großem Erfolg. Die Prequel-Trilogie "Der Hobbit" folgte.

Harvey Weinstein war 2020 in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in verschiedenen Fällen zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. In Los Angeles muss er sich erneut vor Gericht verantworten.