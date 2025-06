Nick Jonas soll KISS-Star Paul Stanley verkörpern

Ende 2025 beginnen die Dreharbeiten für das KISS-Biopic "Shout It Out Loud". Im Gespräch für die Rolle von Frontmann Paul Stanley soll der einstige Disney-Star Nick Jonas sein.

Vom Teenieschwarm zur Rocklegende: Nick Jonas (32) steht wohl vor der vielleicht größten Herausforderung seiner Schauspielkarriere. Wie , befindet sich der einstige Disney-Star in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in "Shout It Out Loud" - einem Biopic über die legendäre Rockband KISS.

Der Film konzentriert sich auf die Entstehungsgeschichte von KISS in den 1970er Jahren. Jonas soll Paul Stanley (73) verkörpern, einen der Frontmänner der Band, die mit ihren spektakulären Bühnenshows und der ikonischen Schminke Musikgeschichte schrieb. Der Drehstart ist demnach für Ende 2025 geplant.

Gesangstraining für die Paul-Stanley-Stimme

Nick Jonas soll auch die Gesangsparts selbst übernehmen und stellt sich damit der Herausforderung, Stanleys quasi unnachahmbare, kraftvolle Stimme nachzumachen. Dafür bringt er aber gute Voraussetzungen mit: Bekannt wurde er als Mitglied der Popgruppe Jonas Brothers, inzwischen ist er aber auch am Broadway in mehreren Rollen in Erscheinung getreten, darunter "Les Misérables", "Hairspray" und "How to Succeed in Business Without Really Trying". Als Schauspieler bewies er sein Können unter anderem in der Mixed-Martial-Arts-Serie "Kingdom".

Millionenschwere Produktion geplant

"Shout It Out Loud" ist seit Jahren in Entwicklung und wird von den KISS-Mitgliedern Gene Simmons (75) und Paul Stanley sowie ihrem Manager Doc McGhee (75) selbst als Produzenten unterstützt. Für Simmons konnte dem Bericht zufolge noch nicht der passende Schauspieler gefunden werden.

KISS zählt mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Alben zu den kommerziell erfolgreichsten Rockbands der Geschichte und wurde 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Hits wie "Rock and Roll All Nite" prägten Generationen von Musikfans. Der Film verspricht, die faszinierende Geschichte von Stanley und Simmons hinter der Schminke zu erzählen.