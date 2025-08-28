Neues vom Eberhofer: Starttermin für "Steckerlfischfiasko" steht fest

Gute Nachrichten für alle Eberhofer-Fans: Der neue Film "Steckerlfischfiasko" hat jetzt ein konkretes Startdatum. Am 13. August 2026 kommt der zehnte Film rund um den kultigen Dorfpolizisten ins Kino.

Franz Eberhofer kehrt in rund einem Jahr auf die große Leinwand zurück. Constantin Film hat bekannt gegeben, dass "Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung der beliebten Krimireihe von Rita Falk (61), am 13. August 2026 in die deutschen Kinos kommt.

Der neue Fall verspricht wieder die gewohnte Mischung aus bayerischem Charme und skurrilen Mordermittlungen: Diesmal wird der Steckerlfischkönig tot in der Wellnesslandschaft eines Golfclubs aufgefunden. Das bewährte Ermittlerduo Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger muss sich durch "dubiose Volksfestclans und golfende Schickimickiarschlöcher" kämpfen, um den Fall zu lösen.

Stammbesetzung ist wieder komplett dabei

Wie bei allen bisherigen Verfilmungen schlüpft Sebastian Bezzel (54) erneut in die Rolle des "bayerischen Bond" Franz Eberhofer. Sein österreichischer Kollege Simon Schwarz (54) kehrt als Privatdetektiv Rudi Birkenberger zurück. Die beliebte Stammbesetzung ist komplett: Lisa Maria Potthoff als Susi, Gerhard Wittmann als Bruder Leopold, Eisi Gulp als Papa und Enzi Fuchs als Oma sowie die Stammtischfreunde Daniel Christensen, Stephan Zinner und Max Schmidt.

Dass auch der aktuelle Eberhofer-Krimi verfilmt wird, war bereits im Juni 2024 publik geworden und hatte für Überraschung gesorgt. Nach dem Kinostart des vorherigen Streifens "Rehragout-Rendezvous" im Sommer 2023 war es zu Unstimmigkeiten mit der Originalautorin gekommen: Rita Falk hatte die Verfilmung als "unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär" bezeichnet und in Erwägung gezogen, weiteren Projekten nicht zuzustimmen. "Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film 'Steckerlfischfiasko' mehr gespannt ist, als ich es selber bin. Oder wie der Franz vielleicht sagen würde: schau ma moi, dann seng ma's scho...!", erklärte sie dann in der Ankündigung zum neuen Film.

Auch ein neuer Roman kommt

Wer vom kultigen Dorfpolizisten nicht genug bekommen kann, darf sich aber ohnehin auf weiteren Nachschub freuen. Im Oktober erscheint Falks 13. Eberhofer-Roman "Apfelstrudel-Alibi". Auch bei diesem neuen Fall wartet auf Franz Eberhofer natürlich ein rätselhafter Mordfall - diesmal führen die Spuren nach Südtirol in die Dolomiten.