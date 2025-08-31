Neues aus Venedig: Das Monster oszilliert nicht Venedig

Neues vom Lido: Ein misslungener neuer „Frankenstein“, ein überzeugender „Magier im Kreml“ und ein Familiendramavon Jim Jarmusch

Regisseur Guillermo del Toro posiert für Fotografen beim Fototermin für den Film "Frankenstein" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.

Jude Law posiert für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film „The Wizard of the Kremlin“ in Venedig.

Demonstranten kommen auf einem Boot am Lido von Venedig an, bevor sie während des Filmfestivals in Venedig eine Demonstration zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza starten.

Ein Festival ohne hohen Unterhaltungsgrad ist wenig wert. Aber wieviel wert ist ein Festival ohne politische Relevanz? Venedig hat am Wochenende beide Klaviaturen perfekt bespielt. Und Samstagabend kamen sich diese Welten bis auf wenige Meter nahe.

Denn während Guillermo del Toros „Frankenstein“-Überwältigungskino beim bisherigen Applausometer mit 14 Minuten im Palazzo del Cinema den Rekord der 82. Filmbiennale hält, war die propalästinensische Demonstration „Venice4Palestine“ von der Anlegestelle auf dem kleinstädtischen Lido mit über 5000 Teilnehmern zum Festivalgelände gezogen, darunter auch die Moderatorin der Eröffnungsgala Emanuela Fanelli.

Die Biennale-Leitung selbst hatte darauf hingewiesen, sich nicht in diese politische Diskussion hineinziehen zu lassen. Aber im Wettbewerb ist übermorgen doch ein Film zum Thema: die dramatische Geschichte des sechsjährigen Mädchens Hind Rajab, die bei einem israelischen Angriff vor anderthalb Jahren ums Leben kam.

Wie Herrschaft totalitär wird

Also lässt sich die Politik eben nicht ausgrenzen, wenn man ein ernst zu nehmendes Festival sein will, was Venedig in diesem Jahr bisher fantastisch gelingt. Am Sonntag war dann der Lido im Bann von „Der Magier im Kreml“ - mit Jude Law als Wladimir Putin. Der Magier ist aber nicht der Präsident selbst, sondern sein Berater (Paul Dano), der viel mehr als nur Präsidentenflüsterer: Angelehnt an die wirkliche Figur von Wladislaw Surkow geht es um die konsequente, schachzugartige Konstruktion einer totalitären Herrschaft.

Der Film von Oliver Assayas ist dabei selbst eiskalt erzählt. Aber er ist - wie die Buchvorlage des Italo-Schweizers Giuliano da Empoli - viel zu intelligent, um nur Gruselschauer über den Rücken eines demokratischen Zuschauers zu jagen. Vielmehr bekommen wir aus der Sicht der russischen Machthaber unsere westliche Gesellschaft gespiegelt - und die Schwachstellen, an denen der Präsidentenmacher und Mastermind Putins ansetzt.

„Wir wuchsen in einem Vaterland auf und leben in einem Supermarkt“, sagt Putin im Film und meint damit, dass Konsum keinen Wunsch nach Werten ersetzten kann. Dass freier Kapitalismus Abstiegsängste und Überforderung erzeugen. Dass das Internet vor allem kein Informations- sondern ein Hysterisierungs- und Trash-Raum ist, den man als Russland klug bespielen kann.

Machiavellismus des 21. Jahrhunderts pur

Auch die politische Entwicklung in der Ukraine wird von der Putin-Herrschaft anders, aber teils durchaus bedenkenswert gesehen, auch wenn der Film sich nie auf die Seite des Aggressors Russland stellt. Im Gegenteil: Man erlebt wie in vielen Schritten extrem geschickt und intelligent eine junge, demokratische, in der Wendezeit ab 1990 wilde Gesellschaft ins Totalitäre geführt wird, wie Freiheit für Sicherheit aufgegeben wird, wie sich alles in einer Person personalisieren lässt: dem Präsidenten. Es ist Machiavellismus des 21. Jahrhunderts pur - und so ist „Der Magier im Kreml“ eine aufklärerische, verführerische Sternstunde politischen Kinos - mit viel Applaus, aber auch belebender Irritation.

Dass dagegen del Toros bildgewaltiger „Frankenstein“ frenetisch gefeiert wurde, ist letztlich übertrieben: Man hat viele der Bilder vom Grusel-Fantasten del Toro schon einmal gesehen. Und die Mahnung, wie menschliche Schöpfungen außer Kontrolle geraten können, ist zu oberflächlich. Mary Shelleys 200 Jahre alter Roman aus der Epoche der „Schwarzen Romantik“ wurde hier arg vereinfacht.

Das Monster oszilliert nicht interessant zwischen der humanen Suche nach Anerkennung und instinkthafter Grausamkeit, sondern ist simpel eine arme, sensible Gut-Menschen-Figur, während Dr. Frankenstein (Oscar Isaac) das eigentliche Monster ist. Außerdem ist der Film mit seinen zweieinhalb Stunden eine halbe zu lang. Denn mit fantastisch bizarren Grusel-Settings und pompöser Ausstattung kann man auf die Dauer auch langweilen.

Nur die Stars elektrisieren

Das tat am Ende auch Jim Jarmusch, der Held des ehemaligen Independent-Kinos („Stranger than Paradies“, „Down by Law“), der klassisch wurde, aber im neuen Jahrhundert zunehmend enttäuschte. Und dann elektrisiert seine dreiteilige Familien-Analyse „Father Mother Sister Brother“ doch erst einmal, wenn Tom Waits als Vaterfigur beim Besuch seiner zwei erwachsenen Kinder immer dubioser wird.

Witz, originelle Dialoge und eine spannende Entlarvungsdynamik zeigen Jarmusch (72) als lässigen Altmeister - bis Teil zwei kommt. Da besuchen zwei Töchter ihre Mutter. Während sich die Figuren nichts zu sagen haben, ist nur die toll gedeckte Kuchentafel sehenswert.

Und im dritten Teil, wenn ein Zwillingsgeschwisterpaar seine Eltern beerdigt und das Elternhaus ausräumt, herrscht psychologisch flache Erinnerungslangeweile. Nur das üppige Staraufgebot mit Waits, Adam Driver, Cate Blanchett und Charlotte Rampling konnte den Lido elektrisierten.

So endet das zentrale Biennale-Wochenende hollywood-stark und überwiegend spannend. Das Festival geht nach der Hälfte der Wettbewerbsfilme erfahrungsgemäß in die ruhigere Phase über, was die Stardichte betrifft, aber inhaltlich wird der Blick frei auf neue Entdeckungen.