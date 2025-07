Neuer Trailer zu Luc Bessons "Dracula"-Verfilmung mit Christoph Waltz

Die nächste Neuverfilmung von Bram Stokers Horror-Klassiker steht in den Startlöchern: Der erste deutsche Trailer zu "Dracula - Die Auferstehung" ist da. In Luc Bessons Adaption schlüpft Christoph Waltz in die Rolle des Vampirjägers.

(smi/spot) | 28. Juli 2025 - 16:15 Uhr

Christoph Waltz (M.) in "Dracula - Die Auferstehung". © Leonine

Audio von Carbonatix

Kein Jahr nach der losen Adaption "Nosferatu - Der Untote" kommt die nächste Neuverfilmung von Bram Stokers klassischem Vampirroman. "Dracula - Die Auferstehung" soll am 30. Oktober 2025 in die deutschen Kinos kommen. Nun wurde ein neuer Trailer zu dem Werk von "Der fünfte Element"-Regisseur Luc Besson (66) veröffentlicht. Es ist gleichzeitig der erste deutschsprachige Clip zu dem Film. "Der Tod ist ein Privileg, das Gott euch gewährt", erklärt Dracula zu Beginn des Teasers. Er selbst hat dieses Privileg verloren. Nach dem Tod seiner großen Liebe wandte sich der rumänische Prinz Vlad im 15. Jahrhundert von Gott ab und wurde zum untoten Blutsauger Graf Dracul. Jahrhunderte später, im 19. Jahrhundert, glaubt er in der jungen Mina die Wiedergeburt seiner verstorbenen Braut zu erkennen - und reist ihr nach Paris hinterher. Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden "Origin Story" von Dracula? Der Trailer verspricht eine bildgewaltige, aber konventionellere Adaption, als es zuletzt "Nosferatu" von Robert Eggers (42) war. Inhaltlich scheint die Story eher der von Francis Ford Coppolas "Bram Stoker's Dracula" (1992) zu entsprechen. soll das frühere Leben von Vlad mit seiner Geliebten im Mittelpunkt stehen. Dieser Aspekt spielt bei vielen Dracula-Adaptionen eine untergeordnete Rolle. Der "Hollywood Reporter" schrieb von einer "Origin Story", als er im Februar 2024 erstmals über das Projekt berichtete. Im Trailer sehen Fans jedoch nicht viel von der Vorgeschichte, er konzentriert sich auf die Begegnungen mit Mina. Caleb Landry Jones gegen Christoph Waltz Die Titelrolle in "Dracula - Die Auferstehung" verkörpert Caleb Landry Jones (25). Der auf Psychos spezialisierte Texaner spielte vor zwei Jahren die Hauptrolle in Luc Bessons Thriller "Dogman". Der französische Regisseur war von seiner Darstellung so begeistert, dass er ihm die Dracula-Verfilmung auf den Leib schrieb, Christoph Waltz (68) spielt einen Priester, der den Kampf gegen den Blutsauger aufnimmt. Sein Part entspricht ungefähr dem von Doktor van Helsing in Stokers Roman und diversen Verfilmungen. Wie im Trailer zu hören ist, synchronisiert sich Waltz in der deutschen Fassung selbst. In der Doppelrolle von Mina und Elisabeta, der einstigen Frau des Prinzen, ist Zoë Bleu (30, "Gonzo Girl") zu sehen. "Dracula - Die Auferstehung" startet diese Woche (30. Juli) in den französischen Kinos. Das deutsche Publikum muss sich noch drei Monate länger gedulden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de