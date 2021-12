Neuer "The Batman"-Trailer rückt Batman und Catwoman in den Fokus

Im März wird "The Batman" mit Robert Pattinson in der Hauptrolle Kinopremiere feiern. Jetzt zeigt ein weiterer Trailer neue Eindrücke von Batman und Catwoman.

Die Vorfreude auf den neuen DC-Blockbuster "The Batman" steigt. erfahren Fans mehr über "The Bat and The Cat", also Batman (Robert Pattinson, 35) und Catwoman (Zoë Kravitz, 33). Deren wachsende Beziehung scheint einen größeren Teil des Filmes einzunehmen. Batman rät Catwoman unter anderem, dass sie nicht ihr Leben wegwerfen solle. Diese versichert ihm, dass er sich keine Sorgen machen brauche, da sie neun davon hätte.

"The Batman": Darum geht's

Über den neuen "Batman"-Film heißt es bislang: "Zwei Jahre, in denen er als Batman durch die Straßen geschlichen ist und die Kriminellen in Angst versetzt hat, haben Bruce Wayne tief in die Schatten von Gotham City geführt." Mit nur wenigen vertrauenswürdigen Verbündeten - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) - unter dem korrupten Netzwerk von Beamten und hochkarätigen Persönlichkeiten der Stadt, habe sich der einsame Streiter selbst "als einzige Verkörperung von Rache" unter seinen Mitbürger etabliert.

Ein Mörder nimmt Gothams Elite in "The Batman" ins Visier und legt eine Spur kryptischer Hinweise. Diese führt "den größten Detektiv der Welt" auf eine Mission in die Unterwelt, wo er auf Charaktere wie Catwoman, Oswald Cobblepot alias der Pinguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) und Edward Nashton alias der Riddler (Paul Dano) trifft.

Voraussichtlich am 3. März 2022 soll die düstere Comic-Verfilmung in die deutschen Kinos kommen.