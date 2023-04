Neuer "Star Wars"-Film: Daisy Ridley kehrt als Rey zurück

Daisy Ridley wird mit ihrer Paraderolle der Rey in einem "Star Wars"-Kinofilm zurückkehren. Das gab Lucasfilm am Freitag in London bekannt. Einen Starttermin für das neue Werk gibt es bislang noch nicht.

07. April 2023 - 15:36 Uhr | (dr/spot)

Daisy Ridley in ihrer Paraderolle als Rey. © imago/Everett Collection

Der erste "Star Wars"-Film seit "Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 ist in der Mache und die Schauspielerin Daisy Ridley (30) wird die tragende Rolle übernehmen. Im Mittelpunkt der Geschichte wird erneut Ridleys Figur Rey sein. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die Regie wird demnach Sharmeen Obaid-Chinoy (44, "Ms. Marvel") übernehmen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Steven Knight (63, "Sneaky Blinders"). Ein Startdatum ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden.

Viele Gerüchte um "Star Wars"-Zukunft Damit ist auch klar, dass die Sequel-Trilogie von 2015 bis 2019 fortgesetzt wird. Die Handlung soll allerdings 15 Jahre nach dem letzten "Star Wars"-Film ansetzen. Zuletzt wurden immer wieder Gerüchte gestreut, dass dem "Star Wars"-Universum möglicherweise kein neuer Kinofilm hinzugefügt wird. Mehrere Projekte wurden zuvor immer wieder angekündigt, dann allerdings doch wieder abgesagt. Die Pläne des neues "Star Wars"-Films mit Daisy Ridley scheinen aber bereits so weit fortgeschritten, dass eine Rolle rückwärts von Lucasfilm und Disney als sehr unwahrscheinlich gilt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de