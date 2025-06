Neuer James Bond: Gibt ein Videospiel Aufschluss über das 007-Casting?

Amazon enthüllte den ersten Blick auf einen jungen 007 in einem offiziell lizenzierten Videospiel. Wird der Schauspieler, der dem Game-Bond seine Stimme leiht, womöglich auch der nächste Leinwand-Agent?

Amazon hat seinen neuen James Bond gefunden - zumindest für ein actionreiches Videospiel, in dem Spielerinnen und Spieler in die Haut von 007 schlüpfen. Die Amazon MGM Studios präsentierten am 6. Juni zu dem offiziell lizenzierten Prequel-Game, das einen 26-jährigen Bond zeigt, der gerade aus der Royal Navy kommt und seine ersten Schritte als Doppelnullagent macht.

Als Synchronsprecher wurde Patrick Gibson (30) bestätigt, der zuletzt dank der Serie "Dexter: Original Sin" durchstartete. Diese Besetzung hat in den sozialen Medien inzwischen eine Welle der Begeisterung ausgelöst - und viele Bond-Fans sind überzeugt, dass Gibson auch im nächsten Kinofilm den legendären Geheimagenten verkörpern könnte.

Fans entdecken Detail

In den sozialen Netzwerken teilten Bond-Enthusiasten ihre Überzeugung mit deutlichen Worten. "Unser neuer Game-Bond wird von Patrick Gibson gespielt. Noch ein irischer Bond - kann man nichts dagegen sagen! Und endlich die Narbe an der Wange, so wie in den Büchern!", schrieb ein begeisterter Fan. Ein anderer fügte hinzu: "Patrick Gibson als James Bond?!? Das ist eine perfekte Besetzung."

Die Ähnlichkeit zwischen Gibsons Aussehen und der Spiel-Figur sowie seine charakteristische Stimme haben die Spekulationen weiter angeheizt. Im Trailer ist zu sehen, wie der junge Bond Miss Moneypenny begegnet, Schießübungen absolviert und sich in ein Museum schleicht.

Britische Marken und bekannte Gesichter

Das Spiel bleibt der Bond-Tradition treu: Britische Luxusmarken wie Land Rover, Triumph und Aston Martin sind prominent vertreten. Auch vertraute Charaktere wie M, Q und Moneypenny werden auftreten, ergänzt durch die neue Figur John Greenaway, einen Mentor gespielt von "Walking Dead"-Star Lennie James (59).

Bislang hat Amazon noch keinen offiziellen Schauspieler als Nachfolger von Daniel Craig (57) verkündet. Einzig der Wunsch, dass der neue Bond-Darsteller eine jüngere Version sein soll, ist verbrieft. Mit seinen 30 Jahren würde der in Dublin geborene Patrick Gibson also perfekt in dieses Anforderungsprofil passen.