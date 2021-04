Neuer "Fast & Furious 9"-Trailer: Der Weltraum ruft!

Die Gerüchte sind offenbar wahr: Der neue Trailer zu "Fast & Furious 9" lässt Weltraum-Szenen immer plausibler erscheinen.

Der scheint jegliche Gerüchte über mögliche Weltraum-Szenen zu bestätigen. Zudem , dass er mit Wissenschaftlern telefoniert habe, um etwas "über Treibstoff und Physik" zu lernen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Welcher kurze Ausschnitt des rund dreieinhalbminütigen Trailers auf Sequenzen im All hindeutet? Roman (Tyrese Gibson, 42) und Tej (Ludacris, 43) scheinen sich in offenbar selbst zusammengeschusterten Raumanzügen samt Astronautenhelmen auf eine riskante Mission zu begeben. Regisseur Lin steigert die Spannung zusätzlich: "Normalerweise denkt man sich als Filmemacher, wenn man einen Trailer hat: 'Oh Mann, das wollen wir nicht verraten!'" Er könne jedoch garantieren, "dass es noch eine Menge im Film gibt, das noch nicht verraten wurde".

Vin Diesel trifft auf John Cena

Während sich Fans offenbar tatsächlich auf Schauplätze im Weltraum freuen können, bringt der neue -Film selbstverständlich auch Hauptdarsteller Vin Diesel (53) alias Dominic "Dom" Toretto zurück. Dieser führt mittlerweile ein ruhiges Leben, das jäh gestört wird, als plötzlich sein entfremdeter Bruder Jakob Toretto (John Cena, 43) auftaucht.

Ebenso mit von der Partie sind im neuen Streifen Michelle Rodriguez (42), Jordana Brewster (40), Nathalie Emmanuel (32, "Game of Thrones") und Sung Kang (49) sowie Helen Mirren (75) und Charlize Theron (45). Rapperin Cardi B (28, ) soll ebenfalls einen Auftritt erhalten. In den USA startet der Film am 25. Juni 2021 in den Kinos. Ein Premierendatum für Deutschland ist bislang noch nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert