Neuer Fantasy-Film: Veronica Ferres übernimmt Rolle in "Red Sonja"

Zum Cast des neuen Fantasy-Streifens "Red Sonja" stößt auch Veronica Ferres. Sie wird offenbar die Mutter der Titelfigur verkörpern. Bei dem Film handelt es sich angeblich mehr um eine neue Adaption als um ein Reboot.

Mitte der 1980er Jahre spielten Brigitte Nielsen (59) und Arnold Schwarzenegger (75) Seite an Seite in "Red Sonja". Der Fantasy-Streifen konnte jedoch weder an den Kinokassen noch die Kritiker überzeugen. In einer neuen Fassung von "Red Sonja" soll Veronica Ferres (57) die Mutter der titelgebenden Hauptfigur verkörpern, .

Ferres , dass sie in dem Film zu sehen sein wird. In seinen Storys verweist der deutsche Star auf den Bericht des Branchenmagazins und setzt dazu das Hashtag #sohappy (dt. "so glücklich").

Mehr neue Adaption als Reboot

Die Hauptrolle der Red Sonja übernimmt Matilda Lutz (30), unter anderem bekannt für die Serie "Die Medici". Hinzu kommen neben weiteren Darstellern auch Wallis Day (28, "The Royals"), Robert Sheehan (34, "The Umbrella Academy") und der MMA-Kämpfer Michael Bisping (43).

Zur genauen Story ist noch nichts bekannt, geplant sei laut des Berichts aber eher eine Adaption des gleichnamigen "Red Sonja"-Comics von Marvel als ein Reboot des 1985 erschienen Films. Die Dreharbeiten laufen demnach derzeit bereits in Bulgarien. M. J. Bassett ("Solomon Kane") führt Regie. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht.