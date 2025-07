Nach "Der Vorname" oder "Contra" hat Constantin Film die nächste Adaption einer französischen Vorlage angekündigt: In "Das gewisse Etwas" wird unter anderem "Fack ju Göhte"-Star Max von der Groeben eine Hauptrolle übernehmen.

Max von der Groeben ist durch seine Rollen in deutschen Komödien bekannt geworden.

Neue Hauptrolle für Max von der Groeben (33): Der "Fack ju Göhte"-Darsteller, der zuletzt auch im Spin-off "Chantal im Märchenland" (2024) zu sehen war, wird erneut für Constantin Film vor der Kamera stehen. In einer Mitteilung gab die Filmproduktionsgesellschaft bekannt, dass sie eine Adaption zur französischen Komödie "Un p'tit truc en plus" plant.

Neben Max von der Groeben übernehmen auch Mala Emde (29, "Und morgen die ganze Welt") und Florian Lukas (52, "Rosenthal") Hauptrollen. Mit dem Arbeitstitel "Das gewisse Etwas" entsteht der Film unter der Regie von Marc Rothemund (56), der bereits Komödien wie "Groupies bleiben nicht zum Frühstück", "Mein Blind Date mit dem Leben" oder "Wochenendrebellen" inszenierte. Das Drehbuch stammt von Murmel Clausen (51), der etwa die Bücher für einige "Tatorte", für die Serie "jerks." oder die Kinokomödie "Vaterfreuden" schrieb.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Vorlage lockte viele Besucher ins Kino

"Un p'tit truc en plus" (2024) stammt ursprünglich vom Regisseur Victor-Artus Solaro (37) und konnte einen großen kommerziellen Erfolg mit über zehn Millionen Kinobesuchern und Kinobesucherinnen feiern. Mit der Adaption will man laut Constantin Film an die Erfolge von "Der Vorname" (2018) und "Contra" (2020) anknüpfen, beides waren ebenfalls Verfilmungen französischer Vorbilder ("Le Prénom" und "Le Brio"). Die Dreharbeiten zu "Das gewisse Etwas" sollen diesen Sommer stattfinden.

Im Film ist ein Vater mit dessen Sohn nach einem Juwelenraub auf der Flucht. Sie schmuggeln sich in einen Reisebus, der Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Betreuerin in ein Ferienlager ins Voralpenland bringt. Das Duo gibt sich als fehlender Mitreisender und dessen Betreuer aus. Die Reise wird laut Ankündigung "zu einem außergewöhnlichen Abenteuer, das alle Beteiligten vor ungeahnte Herausforderungen stellt - jede Menge Spaß und viel Herz inklusive".