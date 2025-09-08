Netflix zeigt ersten "Knives Out 3"-Trailer: Daniel Craig ist zurück

Netflix hat den ersten Trailer zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" veröffentlicht. Daniel Craig kehrt zum dritten Mal als Detektiv Benoit Blanc zurück - diesmal in einem ungewohnt düsteren Setting mit kirchlichem Hintergrund.

Der exzentrische Detektiv Benoit Blanc kehrt zurück - und diesmal wird es richtig finster. zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" veröffentlicht, der Daniel Craig (57) in seinem bislang düstersten Fall zeigt. Regisseur Rian Johnson (51) verlässt dabei bewusst die mondänen Schauplätze der Vorgänger und führt seine Krimi-Reihe in ungewohnt bedrohliche Gefilde.

Statt luxuriöser Anwesen oder griechischer Inseln ermittelt Benoit Blanc diesmal in einer abgeschotteten Kirchengemeinde, wo Tradition, Macht und Geheimnisse gefährlich ineinandergreifen. "Benoit Blanc kehrt für seinen bislang gefährlichsten Fall zurück - im dritten und düstersten Kapitel von Rian Johnsons Krimi-Opus", beschreibt auch Netflix selbst die neue Ausrichtung.

Mord in der Kirchengemeinde

Die Handlung dreht sich um den jungen Priester Jud Duplenticy (Josh O'Connor, 35), der dem charismatischen Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin, 57) zur Seite gestellt wird. Schnell wird klar, dass in der Gemeinde nicht alles zum Besten steht. Zu Wicks' bescheidener, aber hingebungsvoller Anhängerschaft gehören unter anderem die fromme Kirchgängerin Martha Delacroix (Glenn Close, 78), die angespannte Anwältin Vera Draven (Kerry Washington, 48) und der Stadtarzt Nat Sharp (Jeremy Renner, 54).

Als ein plötzlicher und scheinbar unmöglicher Mord die Stadt erschüttert, findet sich kein offensichtlicher Verdächtiger. Die örtliche Polizeichefin Geraldine Scott (Mila Kunis, 42) holt sich Unterstützung von Benoit Blanc, um "ein Rätsel zu lösen, das jeder Logik zu trotzen scheint".

Auch der neue Trailer macht deutlich, dass Johnson diesmal einen deutlich düsteren Tonfall anschlägt. Während die ersten beiden Filme trotz ihrer Mordgeschichten einen gewissen Charme und Humor ausstrahlten, wirkt "Wake Up Dead Man" bedrohlicher und gothic-artiger.

Kinostart und Netflix-Premiere

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" startet am 27. November 2025 limitiert in ausgewählten Kinos, bevor der Film am 12. Dezember 2025 bei Netflix verfügbar ist. Seine Weltpremiere feierte der Film bereits beim Toronto International Film Festival, die Europapremiere folgt am 8. Oktober als Eröffnungsfilm des London Film Festivals.