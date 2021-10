Netflix produziert Film zur Serie "The Last Kingdom"

Nach Staffel fünf ist Schluss bei der Serie "The Last Kingdom". Jetzt gibt es allerdings aufregende Neuigkeiten für Fans: Bei Netflix ist ein Film zur Serie in Arbeit. Die Dreharbeiten zu "Seven Kings Must Die" sollen kommendes Jahr beginnen.

24. Oktober 2021 - 18:00 Uhr | (ncz/spot)

Mark Rowley als Finan (l.) und Alexander Dreymon als Uhtred in "The Last Kingdom". © Netflix

Beim Serien-Hit "The Last Kingdom" ist nach fünf Staffeln Schluss. Doch Fans der Serie können sich jetzt freuen: Bei Netflix ist ein Film zur Wikinger-Serie in Arbeit. Das verkündete Hauptdarsteller Alexander Dreymon (38) am Wochenende bei der MCM Comic Con in London. Zudem . Der Film hat auch schon einen Namen: "Seven Kings Must Die". Die Dreharbeiten sollen kommendes Jahr in Budapest beginnen, kurz bevor die letzte Staffel der Serie bei Netflix erscheint. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Der deutsche Schauspieler schlüpft im Film erneut in seine Rolle des Uhtred von Bebbanburg. Weitere Darsteller der Serienbesetzung sowie neue Gesichter werden ebenfalls im Film zu sehen sein. "Es war ein Privileg, Uthreds Geschichte fünf Staffeln lang erzählen zu dürfen", erklärt Dreymon. "Ich bin unseren Fans so dankbar. Dank ihrer Unterstützung kommt unser Team zu einer weiteren Runde zusammen." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de