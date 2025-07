Narben ja, Tattoos nein: "Tribute von Panem" sucht Komparsen in NRW

Tattoos und gefärbte Haare sind tabu, Narben oder Amputationen erwünscht. Die Macher des "Hunger Games"-Prequels "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" suchen gerade Statisten für die Dreharbeiten in Köln und Duisburg.

Schon die ursprünglichen "Hunger Games"-Filme mit Jennifer Lawrence (34) wurden teilweise hierzulande gedreht, vor allem in Berlin. Für das neue Prequel "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" kehren die Macher nach Deutschland zurück. Die sucht gerade Komparsen für Dreharbeiten, diesmal in Köln und Duisburg. Interessierte Personen können sich noch bis zum 17. September 2025 bewerben. Der Dreh findet zwischen Ende August und Anfang Oktober dieses Jahres statt.

Die Casting-Agentur hat 4000 Statistenrollen zu vergeben. Sie sucht nach Frauen und Männern "aller Nationen" bis 80 Jahre. Die Agentur weist darauf hin, dass sie "sehr viele Kinder" brauchen, darunter auch Babys. Chinesischstämmige Personen sind explizit erwünscht, "gerne ganze Familien".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

"Vom Leben gezeichnete Körper" erwünscht

Gefragt ist in dem Casting-Aufruf explizit ein "natürliches Erscheinungsbild". Das bedeutet: Tattoos, permanentes Make-up, Solariumsbräune oder auffällig gefärbte Haare sind tabu.

Erwünscht sind dafür "Menschen mit versehrten, vom Leben gezeichneten Körpern". Damit sind Narben, Amputationen und sonstige Handicaps gemeint.

Wer sich bewerben will, sollte bis zum finalen Termin im September die Haare wachsen lassen. Dann können sie für den Dreh in eine passende Form geschnitten werden.

Das ist über "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" bekannt

"Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" basiert auf dem erst dieses Jahr erschienenen Roman von Suzanne Collins (62). Bei dem Film handelt es sich um das zweite Prequel zu der Reihe. Den Anfang machte 2023 "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" (2023), der ebenfalls teilweise in Köln und Duisburg entstand.

Im Mittelpunkt von "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" steht der junge Haymitch Abernathy. Sein älteres Ich verkörperte in den "Hunger Games"-Filmen Woody Harrelson (63). Im Prequel schlüpft Joseph Zada (geb. 2005, "Solange wir lügen") in die Rolle.

Außerdem in "Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" dabei sind unter anderem Ralph Fiennes (62), Glenn Close (78), Elle Fanning (27) und Kieran Culkin (42).